Quién es el productor que reincorporaron en Luzu tras el escándalo con Flor Peña

El escándalo que se generó en Luzu tras la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi sigue sumando capítulos. Luego de que Florencia Peña quedara en el centro de la polémica por comunicar al aire una información que no había sido confirmada, trascendió que uno de los productores que había sido desvinculado regresó al canal.

Florencia Peña

La información fue revelada por Martín Salwe en Sálvese quien pueda, donde explicó que la empresa habría revisado lo ocurrido durante aquella transmisión y tomado una nueva determinación respecto a uno de los integrantes del equipo de producción.

Quién es el productor que regresa a Luzu

Durante el ciclo conducido por Yanina Latorre, Martín Salwe contó que las dos personas que integraban la mesa de producción ese día eran Pehuén y una productora identificada como Magui: “Magui fue desvinculada por completo, eso está confirmado, y me acaban de confirmar que el otro chico que está en la mesa, Pehuén, fue reincorporado a Luzu”, aseguró el cronista.

La noticia llamó la atención porque ambos habían quedado señalados tras el episodio que terminó con Florencia Peña anunciando al aire una información que resultó ser incorrecta.

Qué se sabe sobre su reincorporación

Según explicó Martín Salwe, la decisión estaría relacionada con la reconstrucción de los hechos realizada dentro del canal. De acuerdo con esa versión, Pehuén habría intentado verificar la información antes de que fuera comunicada durante la transmisión: “Cuando le llega la información a Pehuén, a través de Fede Hoffman, el productor intenta corroborar la información, y quedó comprobado por los horarios de los chats de WhatsApp que Flor ya lo contaba al aire por indicación de la otra productora mientras intentaba chequear la información y pedir los permisos”, detalló.

Martín Salwe

Por el momento, desde Luzu no hubo una comunicación oficial sobre la reincorporación. Sin embargo, la información difundida por Martín Salwe indica que la empresa habría evaluado de manera diferente la participación de cada integrante del equipo en el episodio que derivó en la salida de Florencia Peña y en cambios dentro de la producción del programa.