La confusa frase de Alexis Mac Allister sobre el embarazo de Ailén Cova que generó todo tipo de especulaciones

Alexis Mac Allister vuelve a estar en el centro de la escena mediática como también su expareja, Cami Mayan. Todo se debe a una nota que brindó el futbolista luego de que Argentina ganara su segundo partido en el Mundial 2026. Los usuarios que siguen a la modelo no dejaron pasar un detalle y se generó una ola de especulaciones.

La frase de Alexis Mac Allister que generó confusión en redes

Tras la segunda victoria de la selección argentina en el Mundial 2026, uno de sus protagonistas dio de que hablar. Se trata de Alexis Mac Allister, quien habló su presente familiar con su pareja Ailén Cova y dejó una llamativa declaración que causó repercusiones en redes sociales. Además, muchos usuarios mencionaron a Cami Mayan, su exnovia, con quien no terminó en buenos términos.

Durante una entrevista con Sofía Martínez, tras finalizar el partido contra Austria, el futbolista se refirió a una fecha muy significativa: su primer Día del Padre junto a Alaia, la hija que tuvo con la modelo. Sin embargo, una frase fue interpretada de distintas maneras por los usuarios de las redes sociales y esto provocó que, rápidamente, comenzara a viralizarse.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Todo comenzó cuando la periodista quiso saber si este Mundial tenía un valor especial por su reciente paternidad. En ese momento, Alexis Mac Allister respondió emocionado: “Sí, obviamente es especial. Es el primero. Si bien mi mujer dice que son dos porque Alaia ya estaba en la panza en el anterior, pero para mí es el primero”.

En cuestión de minutos, sus palabras despertaron una ola de comentarios porque muchas personas entendieron que hacía referencia al Mundial de Qatar 2022. Por esta razón, esta interpretación llevó a cuestionar la cronología de los hechos y a preguntarse cómo podía ser que su hija ya estuviera en camino si él todavía estaba en pareja con Cami Mayan.

Cami Mayan junto a Alexis Mac Allister en el Mundial de Qatar 2022

La aclaración que surgió tras la polémica con Alexis Mac Allister y Cami Mayan

Ante el revuelo generado en las plataformas, la influencer Marcia Frisciotti, conocida popularmente como Pochi de Gossipeame, utilizó sus historias de Instagram para compartir su visión sobre lo ocurrido y aportar contexto a la declaración. Según explicó, el jugador no estaba hablando del Mundial anterior, sino del Día del Padre pasado.

De acuerdo con su interpretación, Ailén Cova consideraba que Alexis Mac Allister ya era padre porque Alaia estaba en gestación, aunque todavía no había nacido. Esta lectura ayudó a despejar dudas que alimentaban mucho más las versiones de infidelidad a la influencer.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister junto a su hija, Alaia

Por otro lado, más allá del malentendido viral, el futbolista aprovechó la charla para destacar la importancia del acompañamiento de sus seres queridos durante el torneo más importante de su carrera. “Están ahí apoyando mis papás, la nena, mi mujer... Así que para mí eso es una alegría enorme. Son esos momentos los que al final quedan”, expresó.

De esta manera, la confusa frase de Alexis Mac Allister sobre Ailén Cova que generó especulaciones con Cami Mayan fue la siguiente: "Mi mujer dice que son dos porque Alaia ya estaba en la panza en el anterior, pero para mí es el primero”. Lo cierto es que el jugador no se refería al Mundial de Qatar 2022, donde se encontraba aún en pareja con la empresaria cosmética, sino al Día del Padre de 2025 cuando su pequeña se encontraba en camino.