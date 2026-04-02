Lejos del fútbol, el importante negocio de Alexis Mac Callister

Alexis Mac Allister es uno de los campeones del mundo más observados de las redes sociales. La realidad de los futbolistas es que no solo encuentran pasión en el deporte o su familia que los acompaña en todo momento, sino que, además, proponen nuevas ideas de negocios que se vuelven éxito a nivel internacional. Mac Allister apuntó a algo alejado de su comodidad, y apostó por las bebidas energizantes con un toque muy argentino que se llevó los aplausos de todos.

Hearth, la bebida energizante de Alexis Mac Allister

Hearth, la bebida energizante de Alexis Mac Allister

Al igual que Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister decidió encontrar una pasión lejana al fútbol, e invertir sus ganancias en un negocio que se volvió un éxito a nivel internacional. En el 2024, sorprendió a todos con un video promocional de Hearth, una bebida energizante a base de yerba mate. “En Argentina, la yerba mate es más que una simple bebida, es un estilo de vida. Con este proyecto quisimos hacerla más accesible para las personas que viven en el Reino Unido: la pusimos en una lata y creamos tres sabores con ingredientes totalmente naturales y sin azúcar agregada”, contó en el sitio oficial de marca.

Su página de Instagram, denominada Drink Hearth, reúne más de 14 mil seguidores, y muestra lo mucho que viajó la bebida alrededor del mundo, siendo altamente puntuada por los usuarios de las redes sociales. Según su descripción, la bebida no tiene azúcar agregada ni endulzantes artificiales; y es rica en minerales, vitaminas y antioxidantes, posicionándose como una alternativa dentro del mercado británico. La misma acompañó al futbolista durante el triunfo de la Selección del 2024 y es uno de los más vendidos en los supermercados ingleses.

Hearth, la bebida energizante de Alexis Mac Allister

El presente como papá primerizo de Alexis Mac Allister

Si bien Alexis Mac Allister es uno de los jugadores más queridos de Liverpool, y uno de los empresarios más exitosos con su bebida energizante, su presente y atención en los últimos meses se los robó las dos mujeres más importantes de su vida: Ailén Cova y su beba Alaia.

En su cuenta de Instagram y sus historias, no duda en compartir las mejores postales con su bebé recién nacida, mientras aprende a ser un papá primerizo de lujo. Entre risas, paseos y juegos tiernos, los usuarios de las redes sociales destacan su actitud, priorizando los momentos con ambas mujeres. Incluso, llegó a involucrar a Alaia en su trabajo, al recitar el himno junto con ella, en la previa de uno de sus últimos partidos con el equipo inglés.

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y su beba Alaia

Alexis Mac Allister es uno de los jugadores de fútbol que divide su tiempo entre su trabajo en la cancha, los momentos tiernos con su familia y su negocio lejos del deporte. Hearth es la bebida energizante a base de yerba mate que él propuso para Reino Unido, y que se volvió una de las alternativas más elegidas por los usuarios. De esta manera, expande sus conocimientos, al igual que todos sus compañeros.

A.E