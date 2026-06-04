Por primera vez, Ailén Cova reveló cuál es su vínculo con las "mujeres de la selección" tras la polémica con Cami Mayan

La relación entre Ailén Cova y Alexis Mac Allister comenzó en diciembre de 2022, en medio de una fuerte polémica tras la confirmación de la separación del futbolista y Cami Mayan. Sin embargo, el vínculo entre ellos se remontaba a muchos años atrás: fueron compañeros de la secundaria y mantuvieron una estrecha amistad desde la adolescencia. Una vez que oficializaron su romance, la pareja quedó bajo el foco mediático y no tardaron en surgir rumores y críticas. Incluso, se llegó a especular con que la relación no era bien vista por las “mujeres de la selección”.

La interna entre Ailén Cova, Cami Mayan y las “mujeres de la selección”

Esta mañana en Puro Show (Eltrece), Pochi de Gossipeame se metió de lleno en la presunta interna entre Ailén Cova y las “mujeres de la selección” luego de que anunciara públicamente su noviazgo con Alexis Mac Allister. “Varias fuentes cercanas a jugadores y mujeres me dijeron que no cae bien una mujer que se mete en el medio de una relación”, comenzó diciendo la periodista. Incluso, muchas de ellas “siguen” en redes sociales a Cami Mayan y no a ella.

Alexis Mac Allister, Cami Mayan, Ailén Cova | Instagram

En ese momento, el conductor intervino para poner paños fríos a un conflicto que se gestó en pleno Mundial de Qatar 2022. “¡Tuvieron una hija! Fue hace mucho tiempo y estaban enamorados, no es que fue un amorío corto. Fue algo serio”, exclamó. En este marco, fue la propia panelista que fue en búsqueda de la palabra de la diseñadora para que sea ella misma la que brinde su versión acerca del vínculo que las une con las parejas de los jugadores de la Scalonetta.

A través de un contacto vía WhatsApp, la comunicadora mantuvo un mano a mano con la influencer quien desdramatizó la situación y desmintió categóricamente este “mito” instalado alrededor de su imagen. “No pasó nada con ellas”, señaló tajante, al mismo tiempo que disparó un dardo envenenado: “Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública”. “

Ailén Cova y Alexis Mac Allister | Instagram

Así recibieron las “mujeres de la selección” a Ailén Cova

Ante este gesto virtual de las novias y esposas de los jugadores del seleccionado nacional, Pochi le consultó a Ailén Cova acerca de cómo la recibieron en el círculo íntimo de la Scalonetta, teniendo en cuenta el buen vínculo que conformaron con Cami Mayan. “Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me súper incluyeron”, garantizó.

Por su parte, en las últimas horas, la exnovia de Alexis Mac Allister se mostró muy cercana a Caro Calvagni y Valu Cervantes en el estreno de la nueva cápsula deportiva de la esposa de Nicolás Tagliafico. En declaraciones al ciclo de espectáculos mencionado, afirmó: “Con varias de las chicas tengo buena relación. Cuando uno se hace amigo en ciertas circunstancias trata de mantenerlo, y esto me pasa con todas mis amistades”. Finalmente, resaltó que su separación no interfirió en las amistades que forjó estando de novia con el jugador. “Yo trato de tener vínculo cuando las personas son piolas. Hago lo mismo con cualquier amiga”, remarcó.

Valu Cervantes, Caro Calvagni y Cami Mayan

En la antesala a que comience una nueva edición del Mundial, Ailén Cova dejó en claro que nunca existió ninguna enemistad ni enfrentamiento entre las “mujeres de la selección” por su romance con Alexis Mac Allister. Pese a que la influencer mantiene su privacidad alejada del ojo mediático, remarcó que fue bien recibida por las chicas. En paralelo, Cami Mayan sigue perteneciendo al exclusivo círculo de amistad de las esposas y novias de los jugadores de la Scalonetta poniendo en relieve el vínculo amistoso que forjó estando en pareja con el volante.