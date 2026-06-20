Tomas Fonzi reveló el motivo por el que decidió casarse en secreto después de 15 años en pareja: “No invité a nadie”

Tomás Fonzi es uno de los actores que mantiene su vida privada alejada del ojo mediático. Sin embargo, a veces se da la licencia de revelar algunos pormenores de su vida en familia. Este fue el caso de la última entrevista que concedió a Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece), donde habló de un aspecto personal de su matrimonio: las razones por las cuales no invitó a “nadie” a su boda con Leticia Lombardi.

Los motivos de Tomás Fonzi para casarse en secreto tras 15 años de convivencia

En la entrevista que tuvo mano a mano con el periodista, Tomás Fonzi abordó una faceta desconocida: su boda secreta con Leticia Lombardi tras 15 años de convivencia y dos hijos en común, Violeta y Teo. De acuerdo con su testimonio, el artista se encontraba en su máximo nivel de exposición, integrando el staff de participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), cuando tomó la decisión de contraer matrimonio. “Pintó con muy poco tiempo de anticipación. No invité a nadie”, comenzó diciendo.

Tomás Fonzi y Leticia Lombardi | Instagram

En este contexto, señaló que los preparativos habían sido improvisados, razón por la cual sólo se hicieron presentes su círculo más cercano sin la presencia de personalidades del espectáculo ni compañeros de trabajo. “El papel era simbólico, o al menos yo pensé que no tenía ninguna importancia”, exclamó, y dejó entrever que no lo consideraba un hecho trascendental. Sin embargo, cuando tuvo el acta entre sus manos, tomó real dimensión de su valor y de la importancia que representaba ese documento. Además, admitió que el “vínculo más fuerte que lo va a unir para siempre son los pibes. Es insoluble”.

La “cuarta gestión” de Tomás Fonzi y Leticia Lombardi

Ante la sorpresiva reacción del conductor de eltrece por la boda secreta en pleno auge mediático, Tomás Fonzi se sinceró y contó que el matrimonio se concretó en 2021 y surgió después de la tercera ruptura sentimental. “Se dio después de la cuarta gestión. Nos separamos tres veces. Nos conocemos desde los 20 años”, expresó con total franqueza ante las adversidades que atravesó junto a su esposa en estos casi 25 años juntos.

Tomás Fonzi | Instagram

Uno de los “impase” significó que ambos pierdan el contacto al punto tal de ser él mismo quien la tenga que “rastrear”. Es así que recordó una divertida anécdota que protagonizó a sus 25 años: “Me acordaba el teléfono fijo de la casa. Lo hice llamar a mi hermano. Me acordaba el teléfono de la casa de la madre, ella ya no vivía más ahí”, sostuvo entre risas deslizando la vergüenza que le provocaba volver a contactarse con la joven.

Tomás Fonzi y su familia | Captura de pantalla de Telefe

Años más tarde, la pareja se convirtió en padres de Violeta, nacida en 2010, y de Teo, en 2016. Ante esto, el intérprete dejó en claro que la misión más difícil a la que se enfrentó fue a la de educar “personas”. “Están lanzando a un ser humano a la sociedad que debe de estar formado”, afirmó en tono de broma aseverando que la adolescencia es la etapa más turbulenta de la crianza. “Fueron diez años de hijos muy chicos”, lanzó Tomás, quien mostró su lado más vulnerable al hacer mención a su rol como papá.

Con la espontaneidad que lo caracteriza, Tomás Fonzi abrió una ventana a una faceta poco conocida de su vida: su casamiento en secreto con Leticia Lombardi, su pareja desde hace más de 15 años y madre de sus dos hijos. En medio de las grabaciones de uno de los programas más vistos de la televisión nacional, el actor logró mantener su vida personal bajo siete llaves, evitando filtraciones y sosteniendo un hermetismo absoluto. Una boda que, tres años después, cobra relevancia pública debido a los ingeniosos comentarios que surgieron en torno a aquella decisión conyugal.