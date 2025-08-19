Un día especial llegó para la familia que formaron Luisana Lopilato y Michael Bublé. Su hija más chica, Cielo, cumple sus 3 años, y los artistas no dejaron pasar esta ocasión para hacerle una celebración especial. La actriz y el cantante no dudan en demostrar el amor que le tienen a sus hijos, resguardando su rostro de las redes sociales. Sin embargo, para esta ocasión, no solo le dedicaron mensajes en sus cuentas de Instagram, sino que organizaron un cumpleaños familiar y temático.

Luisana Lopilato y su familia

Cielo Bublé es la hija más pequeña de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Rodeada del amor de sus tres hermanos y de sus papás, la pequeña cumplió 3 años, este 19 de agosto del 2025. En las redes sociales, la actriz y el cantante no dudaron en pronunciarse, compartiendo tiernos videos juntos y fotografías graciosas con la niña. En el posteo, Luisana expresó: "No puedo explicarte cómo deseo que el tiempo se detenga. Gracias Dios por regalarnos a Cielo, por su risa, su mirada, su humor".

Las historias de Luisana Lopilato y Michael Bublé a Cielo

La historia de Luisana Lopilato a Cielo

Luisana Lopilato compartió en sus historias, dos fotografías divertidas de ellas, en la que se ve a la pequeña comiendo un pedazo de torta de chocolate y luciendo fashionistas lentes de Minnie Mouse. "Mi cielo, la razón de nuestras sonrisas", escribió la actriz para su pequeña, mientras que el cantante destacó su rol de importancia y "boss" (jefe) de la casa. Dado el amor que le tienen, le demostraron un poco de la magia que les brinda a ellos con un especial festejo.

Para este día especial, decidieron hacerle una fiesta temática. En la tranquilidad de su hogar, y rodeada de su familia más cercana, Cielo disfrutó de una celebración colorida y con uno de sus personajes animados favoritos. Un carismático cocodrilo era la animación principal, junto a una torta de un piso rosa pastel. La misma tenía pequeños lunares de colores, que combinaba con una decoración de globos metalizados, y presentaba el número 3 junto a una mini escultura del animal.

El cumpleaños de Cielo Bublé

Cielo, la hija menor de Luisana Lopilato y Michael Bublé, recibió el amor y cariño de su familia, a través de un íntimo y divertido festejo. Con temática de dibujos animados, y con un disfraz gigante para que juegue con ella, la pequeña pasó un día de lujo, mientras recibió diversos mensajes de las redes sociales. Los usuarios que siguen a la pareja no tardaron en comentar los posteos y responder las historias, enviándole sus felicitaciones a la niña.

A.E