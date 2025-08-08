En las últimas horas, Tini de Bucourt emocionó a sus seguidores al quitarse la peluca y mostrar su pelo natural. La exmodelo padeció cáncer de ovarios durante varios años, lo que la llevó a buscar una nueva forma de conectarse con la moda y su lado más fashionista. Debido a las terapias que provocó la pérdida de cabello, comenzó a usar una peluca con su mismo color de pelo en todos los eventos en los que participaba. Sin embargo, y tras haberse curado, compartió un video para todos los que la acompañaron en redes sociales, dando el paso más esperado por ella.

El emotivo video de Tini de Bucourt: "Gracias por hacerme sentir bien"

Tini de Bucourt marcó las pasarelas del mundo con su estilo de la moda y su belleza natural. Durante años se dedicó a ser una top model y enseñarle a amateurs a cómo enfrentar el mundo fashionista. Sin embargo, fue diagnosticada con cáncer, y decidió hacer un vuelco en su vida. En 2023, habló en exclusiva con CARAS y confirmó que se curó. “Los milagros existen y lo mío es un verdadero milagro. El resultado de la biopsia es: ‘Libre de residuos tumorales’”, dijo Tini, en primicia, desde su casa de Victoria. El arte y la escritura la acompañaron durante todos estos años, haciendo que ella publique cuatro libros y realice muestras de sus obras más personales.

Pero debido a los tratamientos que realizó por la enfermedad, tuvo la pérdida del cabello y una peluca de su mismo color fue su aliada en aquellos tiempos. Gracias a que la acompañaba en todo momento, decidió nombrarla Juanita, y en cada momento donde buscaba su estilo personal la portaba. En sus redes sociales, mostraba cómo estaba su cabellera natural, y cómo fue creciendo tras haberse curado de cáncer, pero en el exterior prefirió ir con su compañera de momentos difíciles.

Finalmente, y tras años de haberse sentido cómoda junto a ella, compartió un video en Instagram donde mostraba cómo se sacaba la peluca, para poder lucir su cabello natural. Por el momento, llegó a tener un estilo pixie, que lo lleva con orgullo y felicidad. Junto al clip, escribió unas palabras para su peluca. "¡Gracias Juanita! ¡Peluca amada. Compañera de momentos muy fuertes! Gracias por hacerme sentir bien cuando estar pelada no era tan simple. Dos veces fuiste un toque silencioso para reconocerme. ¡Jamás te olvidaré!", reflexionó la modelo.

El posteo de Tini de Bucourt se llenó de comentarios de sus seguidores que la acompañaron durante todos estos años, y que la halagaron por su fortaleza y sonrisa al momento de salir adelante. La modelo abrió las puertas a su vida durante el último tiempo, sin alejarse de su amor por la moda y su trabajo de ensueño que fue el modelaje. Sin embargo, en la actualidad optó por volver a reencontrarse con ella misma, dejando su cabello natural, escribiendo y dibujando sobre todo lo que vivió.

A.E