La contundente reacción de Moria Casán tras los rumores de embarazo de su hija Sofía Gala

Luego de que Sofía Gala despertara rumores de romance con Fito Páez, su madre Moria Casán se refirió a las versiones que aseguran que será abuela por tercera vez. Fiel a su estilo reservado, la actriz no confirmó ni desmintió su relación con el cantante y mucho menos se hizo eco de los rumores. Sin embargo, fue la One quien rompió el silencio en su ciclo matutino de eltrece.

Moria Casán contó detalles de la relación de Sofía Gala y Fito Páez

Sofía Gala cumplió 39 años y uno de los mensajes que recibió fue el de Fito Páez. El músico compartió una foto en un avión junto a ella y escribió: "Feliz cumple Sofia Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo". La actriz no dudó en responder con sentidas palabras, que causaron sospechas de un vínculo amoroso: "Te lo digo de nuevo, ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

Como era de esperarse, Moria Casán abrió su programa La Mañana con Moria (eltrece) comentando sobre las repercusiones que generó este llamativo ida y vuelta entre los artistas. "Más allá de lo que sea, un crash, un platónico, un romance, lo que fuese, lo que les puedo decir es que se aman desde hace mucho tiempo”, expresó al respecto.

Moria Casán habló de los rumores de embarazo de Sofía Gala

Y agregó, haciendo mención a su biopic que prepara Netflix: "Si hay una relación establecida o no, acá todo está ligado a mí. Fijate que una de las ex de este señor, que tiene una amplia gama, es muy abarcativo. Quiero decir que la ex era Cecilia Roth, ¡y ella hace de mí en la serie!”. Cabe recordar que la actriz con trayectoria internacional mantuvo una relación con el músico, adoptaron un hijo y tiempo después se casaron en secreto. Ahora, por esas casualidades de la vida, interpreta a Moria Casán en su faceta adulta y enfrenta ciertas polémicas que salieron a la luz en los últimos días.

Sofía Gala y Moria Casán

Qué dijo Moria Casán sobre el supuesto embarazo de su hija Sofía Gala

Ahora, se sumó una explosiva versión que involucra a Sofía Gala y Fito Páez. Según trascendió, la actriz estaría esperando su tercer hijo y el primero fruto de su amor con el cantante. Este rumor no pasó desapercibido por Luis Ventura y al instante se comunicó con Moria Casán para saber si es o no cierto.

Ante esto, la One brindó detalles de la charla que mantuvieron sobre la información que circula en las redes sociales: “Me llama Ventura a la tarde y me dice: ‘Moria, sabés que somos amigos… ¿Sofía Gala está embarazada de Fito Páez?’. Y yo le dije: ‘No, Luisito de mi vida, que yo sepa, no’”.

Luego, Moria Casán contó que en ese momento no había hablado con su hija sobre el tema. Horas después, se comunicó con ella y confirmó que todo se trataba de una versión falsa. “Después hablé con ella y me dijo: ‘No, mamá, por favor’. Pensamos que era real, pero no. Era un montón”, reveló. Para terminar, la conductora manifestó con total naturalidad: “Si llegara a ser, sería con una felicidad total, pero por el momento no es. Y no creo que sea por un ratito largo”.

Así fue la contundente reacción de Moria Casán tras los rumores de embarazo de su hija Sofía Gala, fruto de su amor con Fito Páez. La presentadora no dudó en salir a desmentir la información y destacar que el presente familiar de su hija está enfocado en sus dos hijos, Helena de 17 años y Dante de 11.