Marley es uno de los conductores más observados por las redes sociales. Su programa Por el Mundo lo lleva a recorrer junto a celebridades y su familia diferentes puntos turísticos de países paradisíacos y llenos de cultura interesante. Sin embargo, en los últimos días, generó preocupación cuando mostró que debió operarse. Este martes 28 de octubre publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró una segunda intervención y explicó por qué se lo hizo.

Marley

Las operaciones de Marley: el motivo y cómo se encuentra

Marley se robó la atención mediática, luego de que le compartiera un video a sus más de 8 millones de seguidores contando que se sometería a una intervención quirúrgica. La misma se trataba de una cirugía de cataratas con implante multifocal. "Son las 6 de la mañana y me estoy levantando temprano porque me van a operar, estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas", contó. Sin embargo, muchos de sus seguidores y medios de comunicación se preocuparon, por lo que la noticia levantó diversos tipos de comentarios.

Marley

Pero, lejos de lo que muchos esperaban, Marley volvió a someterse a una segunda cirugía, esta vez del otro ojo. "Parezco un pirata pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho", aclaró al comienzo del clip, mientras se mostraba listo para la intervención. De esta manera, volvió a revelar parte del procedimiento y aclaró que no se trataba de una operación de urgencia, sino de algo ya programado con su médico de confianza.

"Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles. La vida sin anteojos ha llegado", cerró el video, ya desde la tranquilidad de su casa. Sus seguidores le desearon fuerzas y lo alentaron por animarse a hacer esta operación. En el posteo, él decidió bromear: "Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado".

En medio de las operaciones, Marley logró celebrar el cumpleaños de su hijo Mirko y pasó tiempo con Milenka. Sin embargo, ahora expresó su emoción al poder sentirse más cómodo sin usar sus anteojos y que solo le costó dos cirugías breves. El conductor es uno de los más vistos de la televisión argentina, y más seguidos en las redes sociales. Es por eso que los usuarios no dudan en estar atentos a sus actualizaciones y a todas las experiencias que vive.

A.E