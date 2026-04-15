El corte de pelo que Lucía Solá, la hija de Maru Botana, impone para la temporada de otoño

Lucía Solá es la segunda hija de Maru Botana, fruto de su amor con Bernardo Solá. Si bien la joven decide llevar una vida alejada de la exposición mediática, la popularidad de su madre hace que los usuarios de las redes sociales presten total atención a sus publicaciones. Esto mismo ocurrió cuando se percataron del cambio de look que se realizó en las últimas horas.

El nuevo y trendy look de Lucía Solá, la hija de Maru Botana

Lucía Solá volvió a captar todas las miradas en Instagram, esta vez por su impactante cambio de look. A sus 25 años, la hija de Maru Botana, que vivió durante un tiempo en Hawái, sorprendió con un nuevo corte de pelo que no tardó en convertirse en inspiración para sus seguidores.

En la imagen que compartió, Lucía Solá luce un corte desmechado con capas suaves y flequillo corto, una elección que aporta frescura, movimiento y un aire relajado pero canchero. Este tipo de flequillo, apenas por encima de las cejas y con terminación irregular, se alinea con una de las tendencias más fuertes del momento: los estilos naturales, con impronta effortless y guiños noventosos.

Lucía Solá

El corte no solo enmarca su rostro, sino que también resalta sus facciones y le da un aire más moderno y descontracturado. Las capas, por su parte, aportan textura y volumen, logrando ese efecto liviano que domina el mundo beauty en 2026. El cambio no terminó ahí ya que también apostó por una transformación en el color: aclaró la base de su cabello, dejando atrás el rubio oscuro para pasar a un tono más platinado con matices dorados.

Este mix de tonos no solo ilumina el rostro, sino que suma dimensión y profundidad, logrando un resultado mucho más vibrante y luminoso. El maquillaje acompaña con una propuesta soft, de piel luminosa y labios en tonos neutros, permitiendo que el foco esté puesto en el pelo.

En el álbum de fotos donde mostró feliz el resultado, Lucía Solá agregó fotos en blanco y negro que permitieron ver en detalle las partes más claras de su cabello y el desmechado que eligió para renovar su imagen. En cuanto al styling, eligió llevarlo suelto, con una caída natural y apenas texturizada, lo que refuerza la estética relajada del look.

Lucía Solá

Corte shaggy: la tendencia beauty que eligió Lucía Solá

Este tipo de corte, que mezcla flequillo corto más capas descontracturadas, se llama Shaggy y pisa fuerte esta temporada. Asimismo, se posiciona como uno de los favoritos entre quienes buscan un cambio sin perder naturalidad. Se caracteriza por ser versátil y fácil de adaptar. Además, funciona tanto en looks de día como de noche, y va bien con distintos estilos.

Este 2026, el corte Shaggy también es tendencia porque favorece diferentes tipos de rostro, no necesita mucho tiempo de preparación y posee una estética rockera y vintage que lo vuelve único. Así como su hermana Sofía Solá busca lo último en moda, Lucía demuestra que sigue las novedades beauty del momento.

De esta manera, el corte de pelo que Lucía Solá, la hija de Maru Botana, impone para la temporada de otoño es denominado Shaggy y se destaca por combinar flequillo corto con capas desmechadas, una tendencia que conquista a quienes buscan más movimiento y un acabado auténtico.