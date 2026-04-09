Maru Botana contó su secreto para unos fideos de espinaca irresistibles: muy fácil y una receta ideal para el frío

Maru Botana volvió a enamorar a sus seguidores con una propuesta tan simple como irresistible: fideos de espinaca caseros. Fiel a su impronta cálida y cercana, la cocinera compartió el paso a paso desde su cocina y dejó en claro que amasar en casa no es solo una técnica, sino un verdadero plan para disfrutar.
El secreto de Maru Botana para unos fideos de espinaca irresistibles
Con su energía característica, Maru Botana no dudó en definir el plato como un “platazo” y celebró el ritual de lo artesanal: “Casero, fresco y de esos que te hacen amar amasar”, expresó mientras mostraba cómo transformar ingredientes nobles en una pasta vibrante y llena de color. Para ella, el proceso es tan importante como el resultado: un momento de conexión con la cocina que invita a bajar el ritmo y entregarse al hacer.
El gran diferencial de esta receta está en el equilibrio de sabores y texturas. Por un lado, la frescura de la pasta de espinaca, con su tono verde intenso logrado a partir de la combinación justa entre hojas y huevos. Por el otro, una burrata cremosa que se roba todas las miradas. “Esa burrata lo hace todo”, aseguró Maru mientras la abría sobre los fideos recién hechos, dejando que su interior se funda con el calor.
Otro de los secretos que compartió tiene que ver con la técnica: el secado de la pasta. “Cortamos los fideos del grosor que más te guste y los dejamos secar; ¡este paso es clave!”, remarcó, destacando la importancia de respetar los tiempos para lograr la textura perfecta.
El toque final eleva aún más la propuesta. En una sartén con aceite de oliva, tomates cherry rojos y amarillos se doran junto a hierbas frescas y pistachos picados, que aportan un contraste crocante y sofisticado. El resultado es un plato tan vistoso como sabroso, ideal para compartir.
Antes de probar su creación, Maru Botana dejó una invitación que resume su filosofía: “Amasen, de verdad… porque es un plan hermoso y el resultado es espectacular”.
Ingredientes para los fideos verdes de Maru Botana
Para la pasta:
- 500 g de harina
- 1 atado de espinaca hervida
- 5 huevos
Para terminar:
- Tomates cherry (rojos y amarillos)
- Queso rallado
- 1 burrata
- Pistachos picados
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Hierbas a gusto
Paso a paso
La masa: procesar la espinaca hervida y mezclarla con la harina y los huevos. Unir primero y luego amasar hasta lograr una textura lisa. Dejar descansar, estirar y cortar los fideos. Secarlos antes de hervirlos en abundante agua con sal.
La salsa: dorar los tomates cherry en aceite de oliva, sumar hierbas, sal y pimienta. Incorporar los pistachos picados para que se tuesten levemente.
El armado: pasar la pasta directamente a la sartén con los tomates, sumar un poco de agua de cocción y mezclar con queso rallado. Servir con la burrata en el centro, abrirla y terminar con oliva y más pistachos por encima.