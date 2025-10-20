Asi es el nuevo proyecto de Maru Botana diseñado totalmente por sus hijos: colores, comida y el protagonismo de Sofía Solá

Maru Botana es una de las cocineras más importantes de la Argentina. Sus delicias dulces y postres de ensueño la posicionaron entre las mejores del país y que siempre convocan fanáticos en todos sus trabajos. Sin embargo, en los últimos días, se la jugó por un nuevo proyecto, de la mano de sus hijos y su pasión. La pastelera abrió su nuevo local en Palermo, el fin de semana del Día de la Madre, y Sofía Solá mostró todos los detalles en su cuenta de TikTok.

Maru Botana

Así es Maru Botana: el nuevo local de delicias pasteleras en Palermo

Maru Botana tiene una línea de delicias pasteleras bajo su nombre, en diferentes puntos y barrios de Capital Federal. Sus fanáticos pueden disfrutar de un menú amplio y delicioso, con las mejores recetas de la cocinera reconocida. Sin embargo, en las últimas horas, mostró el nuevo proyecto que lanzó, de la mano de sus hijos. En Palermo, abrieron un nuevo local, que los menores diseñaron para su mamá y cocinaron junto a ella.

Maru Botana, el nuevo local gastronómico de la cocinera

Sofía Solá mostró los detalles en su cuenta de TikTok, en un video donde le dio la bienvenida a esta nueva apertura. Destacando el rojo del nombre y con una ambientación moderna y cálida, el pequeño local tiene posibilidad de mesas dentro y fuera del mismo. El fin de semana del Día de la Madre, ella decidió vivirlo junto a sus hijos en este nuevo lugar, donde ellos dejaron su marca personal al prepararlo a su semejanza.

Sin embargo, el mayor acto que realizaron fue cocinar en la calle para que cada uno de los comensales pudiera ver el proceso de preparar una torta de chocolate y frutillas. Sofía mostró que Agustín y Lucía Solá se ponían sus delantales para encargarse de la cocina, mientras Maru Botana llegaba y miraba orgullosa a sus hijos, quienes siguieron su camino culinarios. La influencer tuvo un rol protagónico al ser la encargada de publicitar el nuevo lugar y revelar todos los detalles, al mismo tiempo que sus hermanos cortaban la torta para que los seguidores lo disfrutaran.

Maru Botana apostó por un nuevo local en Palermo, y se apoyó en el gusto gastronómico y decorativo de sus siete hijos. Todos ellos no dudan en mostrar el orgullo que sienten por su mamá, y de apoyarla en cada nuevo proyecto al que se suma, al igual que de disfrutar los platos que prepara. En esta ocasión, decidieron mostrarle todo lo que aprendieron a su lado y enamoraron a todos con la apertura de "Maru Botana", el lugar de delicias y meriendas de la reconocida cocinera.

