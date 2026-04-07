Sofía Solá, la hija de Maru Botana, terminó con las especulaciones y reveló de qué trabaja, mostrando cómo organiza su presente laboral entre distintas actividades. Con apenas 20 años, decidió contar de manera clara cuál es su rutina y cómo combina diferentes responsabilidades que forman parte de su día a día.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, sorprendió a todos al revelar de qué trabaja

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, sorprendió a todos al revelar de qué trabaja, dejando atrás las especulaciones que la rodean. La joven eligió explicar cómo transita esta etapa inicial, en la que conviven proyectos personales y la colaboración en el negocio familiar. Con una rutina que combina diferentes actividades, muestra cómo organiza su tiempo.

Sofía Solá

En las últimas horas, la joven modelo compartió un video en su cuenta de TikTok donde decidió ponerle fin a los comentarios y especulaciones sobre su vida laboral. Con 20 años, detalló su rutina y explicó cómo combina diferentes actividades que forman parte de su presente profesional.

“Tengo veinte años. ¿Estudié una carrera? Sí, estudié producción de moda en la UP. No fue una carrera que me gustó, no me quiero dedicar a eso, aunque me gustó estudiarla”, explicó Sofía Solá. Sus palabras dejaron atrás los comentarios que recibió que la criticaban por no tener un perfil profesional claro.

Al ver que gran parte de las críticas apuntaban a su actividad en redes y su rol como modelo, fue directa: “Emprendí en todo lo que es mi camino de influencer y modelo, o sea, contenido en redes y modelo, que a muchos les puede parecer que no es un trabajo, pero es un trabajo”. Por otro lado, explicó que cada idea y video le lleva tiempo: “A decir verdad, te lleva tiempo y te trae plata”.

El trabajo de Sofía Solá relacionado con el local de Maru Botana

Además de su faceta como modelo e influencer, Sofía Solá contó que también colabora en el negocio gastronómico de su madre: “Voy todos los días al local de mi mamá y trabajo en lo que es la marca, pero más que nada en el local de Palermo, que es el más nuevo que abrimos. Y ahí voy todos los días y más que nada hago supervisión”.

Sofía Solá

Según explicó, su rol incluye tareas de control y supervisión en distintos horarios, tanto a los platos como a la satisfacción del cliente. “Trabajo con cosas del menú y ayudo en lo que es la presencia de estar ahí, controlar todo en el menú, en cómo salen las tortas, en cómo salen los platos, en cómo está el cliente”, comentó la joven.

Por otra parte, Sofía Solá habló de las críticas que recibió por la exposición que tiene su perfil: “Me encanta que se interesen por mi vida y que quieran saber a qué me dedico, pero no estoy para que digan de qué trabaja, que no trabaja nunca”. Además, detalló que no está dispuesta a que opinen de ella sin saber. “Soy chica y aún me quedan muchos proyectos y sueños por cumplir y vivo muy al día a día”, concluyó.

Maru Botana y Sofía Solá

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, terminó con las especulaciones y reveló de qué trabaja. Con 20 años, combina su rol como modelo e influencer con la colaboración en el negocio familiar, mostrando que su presente laboral incluye distintas responsabilidades. Entre moda, redes y gastronomía, construye un camino propio, abierto a nuevos proyectos.

VDV