Coti Romero continúa recomponiendo su vida, tras su ruptura con Alexis ‘’El Cone’’ Quiroga y revelar que perdió 7 kilos, además de que está atravesando un momento delicado a nivel personal, ya que tiene depresión y tuvo que ser medicada por un profesional.

La joven de 20 años volvió a su vida normal, luego de refugiarse varios días con su familia y amigos en su provincia natal, Corrientes: "Me fui a mi pueblo y traté de enfocarme en mí, en encontrarme de nuevo conmigo misma, porque sentía que me estaba perdiendo, que no tenía eso, esa chispa que tenía cuando no estaba en los medios en su momento cuando había arrancado recién Gran Hermano", expresó Coti cuando fue ‘’angelita’’ en LAM.

Respecto al Cone, la exparticipante reveló: "Lo mejor es que me vaya de nuevo a mi pueblo, ahí me volvió a mandar mensajes como diciendo que quería intentarlo otra vez que estaba arrepentido de la decisión y obviamente ahora estamos hablando porque ninguno quiere volver a pasarlo mal por conflictos innecesarios". Sin embargo, hasta el momento ninguno se pronunció respecto a una posible reconciliación, al contrario, cada uno parece haber seguido su camino.

Sobre este contexto, desde Instagram, Coti volvió a publicar en sus historias sus diferentes looks para cuando es invitada a algún programa, salidas con amigas o canjes para diversas marcas.

El conjunto lencero de Coti Romero

El día de hoy martes por la mañana, la correntina sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen de ella, frente al espejo, mostrando un conjunto lencero de algodón y de estilo deportivo, pero también muy cómodo para el día a día, ya que se trata de un modelo clásico en color blanco.

El conjunto de Coti Romero

Acto seguido, en sus siguientes historias Coti Romero posteo otras fotografías, modelando diferentes looks urbanos, perfectos para salir de noche o disfrutar del día con amigas, ya que se basan en estilismos versátiles y en total black.

D.M