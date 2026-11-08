Cris Morena mostró el reconocimiento que le hizo Forbes: "Cuando estoy creando, no pienso en el éxito ni en el fracaso"

Con más de 30 años de trayectoria, Cris Morena se consolidó como una de las productoras más exitosas e influyentes de la televisión argentina. A lo largo de su carrera, logró trascender las fronteras de la pantalla con producciones que marcaron a distintas generaciones y se destacaron no solo por sus contenidos innovadores, sino también por la incorporación de nuevas tecnologías y formatos. En reconocimiento a su trayectoria y aporte a la industria del entretenimiento, la última edición de la revista Forbes le otorgó una distinción que la productora no dudó en compartir con sus más de 1,7 millones de seguidores en las redes sociales.

Cris Morena, una de las mujeres más destacadas de la Argentina y reconocida por la revista Forbes

Este fin de semana, Cris Morena mostró un reconocimiento que destaca su trayectoria y su aporte al mundo de los negocios y la industria del entretenimiento. A través de un posteo en Instagram, la productora publicó una serie de imágenes de la edición especial de la revista Forbes, en la que fue incluida como una de las figuras destacadas por su recorrido profesional y su capacidad para construir un universo creativo que trascendió generaciones.

Cris Morena fue reconocida por la revista Forbes | Instagram

“Gracias, Forbes, por esta brillante edición”, escribió la empresaria junto a dos fotos alusivas a la publicación: una de la portada de la revista y otra del interior, donde aparece su imagen acompañada por una frase que resume buena parte de su filosofía de trabajo. La distinción no pasó inadvertida, ya que representa un nuevo reconocimiento a una carrera de más de tres décadas, marcada por la innovación, el talento y una particular manera de entender el entretenimiento.

El ejemplar forma parte de una edición especial que lleva como lema “Celebrar el éxito: 36 mentes brillantes comparten sus reglas de oro para los negocios”. En ese contexto, Forbes reunió a referentes de distintos ámbitos para conocer las claves que guiaron sus trayectorias y las experiencias que les permitieron consolidarse en sus respectivas industrias. Entre esas voces se encuentra la de la empresaria, cuya historia profesional se convirtió en un caso emblemático dentro del espectáculo argentino.

Cris Morena en la revista Forbes | Instagram

La frase motivadora de Cris Morena para realizar sus creaciones audiovisuales

La frase elegida para acompañar su imagen es tan contundente como reveladora: “Cuando estoy creando, no pienso en el éxito ni en el fracaso”. Con esas palabras, Cris Morena dejó en claro que su motor principal siempre estuvo vinculado con el proceso creativo, la búsqueda de nuevas ideas y la posibilidad de contar historias capaces de conectar con el público, más allá de los resultados comerciales o las expectativas externas.

A lo largo de su carrera, supo construir un sello propio dentro de la televisión y la cultura popular. Sus producciones no solo conquistaron a millones de espectadores en Argentina, sino que también lograron expandirse a otros países, abrirse camino en distintos mercados y convertirse en fenómenos culturales que marcaron a varias generaciones con las ficciones como Chiquititas, Rebelde Wey, Casi Ángeles y Margarita -entre otros-. Ese recorrido, acompañado por una constante apuesta a la innovación artística y tecnológica, explica por qué su nombre ocupa un lugar destacado en la pantalla chica.

El posteo de Cris Morena tras ser reconocida por Forbes | Instagram

Este reconocimiento de Forbes también pone en valor una de las grandes particularidades de la trayectoria de Cris Morena: su capacidad para pensar el entretenimiento más allá de la pantalla. Fue una de las pioneras en desarrollar un modelo de producción integral -denominado Marketing 360°-, en el que cada ficción encontraba nuevas formas de llegar al público a través de espectáculos teatrales, producciones musicales, películas, publicaciones y líneas de indumentaria. Esa visión empresarial, sumada a su creatividad y su capacidad para anticiparse a las tendencias, le permitió transformar sus proyectos en verdaderos fenómenos culturales y comerciales. Por esta razón, la distinción de la revista en su edición aniversario destaca no solo sus éxitos en la pantalla chica, sino también su aporte a una manera innovadora de concebir y expandir la industria del entretenimiento en el país y su facultad para trascender fronteras.