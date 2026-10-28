Triunfó con Cris Morena, pero no pudo con la fama, se recibió de psicóloga y hoy se muda a Bariloche por amor: el presente de Jenny Martínez

Jenny Martínez alcanzó la popularidad cuando interpretó a Venecia Buker en Aliados, la ficción juvenil creada por Cris Morena que se estrenó en 2013. A más de una década de aquel éxito televisivo, la actriz de 32 años lleva una vida diferente, después de haber tomado decisiones que modificaron su trayectoria y la alejaron de las grandes producciones.

En una reciente entrevista con LA NACION, recordó las dificultades que atravesó durante sus primeros años de exposición pública y cómo aquella experiencia terminó influyendo en sus elecciones posteriores. Su presente está vinculado con una profesión que comenzó a estudiar cuando todavía trabajaba en televisión, además de nuevos proyectos personales que implicarán importantes cambios en los próximos meses.

De Aliados a la psicología: el cambio de vida de Jenny Martínez

Jenny Martínez, cuyo nombre completo es María Eugenia Martínez, interpretó a Venecia Buker en Aliados, una historia que se emitió entre 2013 y 2014. Su personaje era un ser proveniente de planos superiores que llegaba a la Tierra para ayudar a los protagonistas, en una ficción donde compartió elenco con Peter Lanzani, Oriana Sabatini, Agustín Bernasconi y Julián Serrano, entre otros artistas. Aunque conserva buenos recuerdos de aquella experiencia, reconoció que las exigencias de los ensayos comenzaron a afectarla emocionalmente, especialmente cuando sentía que no lograba alcanzar las expectativas. "Volvía de los ensayos llorando, pensando que no era suficiente".

Jenny Martínez mantiene la pasión por la música

La exposición también modificó sus salidas y encuentros personales, debido a que comenzó a sentirse incómoda cuando era reconocida constantemente por los seguidores de la serie. "Me empezó a agarrar claustrofobia", confesó al explicar cómo vivía aquellas situaciones, aunque destacó el acompañamiento de sus amigas, que muchas veces intentaban protegerla cuando se acercaban demasiadas personas.

Mientras desarrollaba su carrera artística, ya había comenzado a estudiar Psicología en la Universidad de Buenos Aires, una elección que tenía presente desde la secundaria. Cuando quedó seleccionada para la ficción, cursaba el CBC en horario nocturno, por lo que debió combinar las grabaciones con sus obligaciones académicas, aunque la intensidad laboral terminó retrasando parte de su formación.

Su trayectoria continuó después de Aliados, con una participación como invitada en la obra teatral El club del hit y su incorporación en 2015 a Fans en Vivo, un programa de entrevistas emitido por FWTV. Dos años más tarde, regresó a la ficción con Divina, está en tu corazón, donde interpretó a Sofía, la antagonista de la historia protagonizada por Laura Esquivel.

Jenny Martínez con su grupo de amigos.

A medida que avanzaba con sus estudios, decidió reorganizar sus compromisos profesionales para dedicarle más tiempo a la universidad. Finalmente se recibió de psicóloga en 2019, después de siete años de formación, un recorrido que incluyó una tesis y pasantías, además del acompañamiento de un amigo con quien compartió parte de la cursada.

Jenny Martínez: su trabajo como psicóloga, la música y la mudanza a Bariloche

Actualmente, Jenny Martínez atiende a niños, adolescentes y jóvenes adultos, después de haber considerado inicialmente dedicarse a la psicología forense. Aunque reconoció que le costó animarse a ejercer, logró desarrollar su actividad profesional y mantener un vínculo con el mundo artístico a través de Los Netars, un proyecto musical que integra desde hace casi tres años, con el que se presenta en bares y publicó canciones propias.

Su pasado televisivo todavía aparece ocasionalmente en el ámbito laboral, ya que algunos pacientes que crecieron viendo Aliados la reconocen, mientras que otros llegaron a contactarla a través de Instagram para solicitar una consulta. En el plano sentimental, mantiene una relación desde hace aproximadamente dos años y se prepara para realizar un cambio importante junto a su novio. Ambos tienen previsto instalarse en Bariloche durante diciembre de 2026, una decisión que implicará dejar Buenos Aires y reorganizar sus compromisos laborales, sin que eso signifique abandonar la profesión que eligió desarrollar.

Jenny Martínez junto a su madre

De cara al traslado, explicó que planea continuar las consultas de manera virtual con adolescentes y jóvenes adultos, mientras que interrumpirá temporalmente la atención de algunos pacientes de menor edad. La posibilidad de trabajar a distancia le permitirá mantener parte de su agenda mientras se adapta a la vida en el sur argentino, aunque tampoco descarta retomar la presencialidad más adelante.

La mudanza no significará un alejamiento completo de Buenos Aires, debido a que actualmente realiza un posgrado que le exigirá regresar aproximadamente una vez por mes durante 2027. Su intención es mantener la modalidad virtual durante al menos un año, para poder organizar los viajes y continuar con sus responsabilidades académicas mientras se establece en su nuevo lugar de residencia.

A pesar de haberse alejado de las grandes producciones, tampoco descarta volver a actuar si aparece una propuesta que realmente la entusiasme. Jenny Martínez reconoció que hoy prioriza proyectos que pueda disfrutar sin volver a atravesar las mismas exigencias de sus comienzos, mientras se prepara para instalarse en Bariloche y continuar con su trabajo como psicóloga, sin abandonar su vínculo con la música.