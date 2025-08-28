Cris Morena reapareció tras el fallecimiento de su nieta: "Aquí estoy"

Cris Morena reapareció tras el fallecimiento de su nieta Mila, con un gesto breve pero significativo que resonó entre sus seguidores. La actriz eligió un momento especial para volver a mostrarse públicamente, acompañada por dos figuras que marcaron una etapa clave en su trayectoria, en el marco de una gira que despierta recuerdos.

Tras pasar un tiempo en Miami por el fallecimiento de su nieta, Cris Morena sorprendió a todos sus fanáticos

A casi un mes de la trágica pérdida de su nieta Mila, la actriz conmovió a sus seguidores con un inesperado video en sus redes sociales. En él se la puede ver junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo, dos de los integrantes originales de la banda nacida de la exitosa tira Rebelde Way. En el clip, los actores anticipan la llegada del tour a Buenos Aires y, con entusiasmo, mencionan las ocho fechas programadas en el Movistar Arena.

Mientras los artistas anunciaban el importante momento que están viviendo con la banda, Cris Morena irrumpió en la escena con una sonrisa y una frase que rápidamente se volvió viral: “¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen”.

Uno de los detalles que más les llamó la atención a sus seguidores fue la energía con la que se mostró la productora, especialmente por tratarse de su primera aparición pública luego del repentino fallecimiento de su nieta Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Según se conoció, la niña de tan solo siete años falleció luego de un accidente en una embarcación durante un campamento de verano en el Miami Yacht Club.

El video, difundido en las cuentas oficiales de Erreway, Cris Morena, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, generó una ola de reacciones inmediatas. Miles de usuarios expresaron su cariño y admiración con mensajes sentidos para la directora. La publicación se convirtió en tendencia y reafirmó el vínculo emocional que la creadora mantiene con su público.

La gira de la banda comenzó el 28 de marzo en Santiago de Chile y ya recorrió diez países, entre ellos España, Italia, México, Colombia y Uruguay. Con más de 300.000 entradas vendidas y 20 conciertos realizados, el tour se posiciona como uno de los más convocantes del año. El tramo argentino incluirá ocho funciones entre el 29 de agosto y el 24 de septiembre, con seis fechas que ya fueron agotadas.

