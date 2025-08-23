Los emotivos saludos a Cris Morena en su cumpleaños más difícil: “Guerrera de la luz”

Hace casi un mes, la vida de Cris Morena y Gustavo Yankelevich volvía a derrumbarse por completo: su nieta Mila, de tan sólo 7 años, falleció de forma trágica en un accidente náutico. Sin embargo, hoy 23 de agosto, la empresaria y productora televisiva estuvo rodeada de amor y buenos deseos ya que cumplió 69 años y la comunidad artística no quiso dejar de abrazar simbólicamente a quién supo ganarse el corazón de grandes y chicos con sus productos audiovisuales.

Cris Morena cumple 69 años y es homenajeada en redes sociales | Instagram

Cris Morena, resiliencia y sabiduría a los 69 años

Pese a los durísimos golpes que le propició la vida, Cris Morena supo sembrar un cariño y una complicidad inmensa con quienes fueron sus compañeros de trabajo. Es por ello que algunos de ellos, decidieron brindarle un sentido homenaje resaltando su impronta, carisma y manera de atravesar este camino terrenal.

La creadora de Margarita, Rincón de Luz, Chiquititas y Rebelde Way, entre otros, recibió mensajes que enaltecieron su humildad y humanidad por sobre todas las cosas, como así también el talento para crear ficciones que atravesaron a más de una generación e impactaron miles de corazones. “Sos luz, sos faro”, escribieron en la cuenta Otro Mundo al mismo tiempo que agregaron: “Feliz cumpleaños, Cris. Somos aliados y co-creadores de tu magia: artistas que llevan tu legado en cada paso, cada nota, cada palabra. Gracias por el corazón que inventó un mundo donde ahora habitamos todos los que te soñamos”.

Los fanáticos de Erreway Tour 2025 se sumaron a los saludos virtuales y, además de los buenos deseos, la llamaron: “Guerrera de la luz”. Por su parte, Agustina Cherry también se tomó unos minutos para mostrar un impactante antes y después, señalando que su amistad vence fronteras y perdura a lo largo del tiempo.

En este marco, Cris Morena apareció sorpresivamente para agradecer cada gesto de cariño y amor de sus fans y del público en general. “Los amo siempre. Gracias por hacerme tan feliz”, escribió; palabras cargadas de sentido y llenas de nostalgia. Asimismo, compartió en sus historias de 24 horas los lindos recuerdos y mensajes que le confortaron el alma agradeciendo desde lo profundo de su corazón estos posteos de diversas personas públicas, productores, el canal Telefe e incluso a su propia familia.

El saludo de Agustina Cherry a Cris Morena | Instagram

No caben dudas de que esta jornada para Cris Morena, si bien está atravesada de dolor, también le sirve como recordatorio para saber que siempre podrá contar con quienes supieron maravillarse con sus obras y que todo el amor que sembró a lo largo de estas más de cuatro décadas frente a la pantalla chica y al teatro está más latente que nunca.

