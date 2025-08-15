La muerte de Mila Yankelevich golpeó de manera inesperada a la familia, y, a pesar del auge de Margarita, Cris Morena decidió alejarse del foco público como de las redes sociales y se tomó tiempo respecto a sus responsabilidades laborales, para estar junto a sus seres queridos en medio de este dolor. Sin embargo, una fecha importante llegó para ella y su universo, al mismo tiempo que el recuerdo de Romina Yan. Tras este evento, la creadora de novelas icónicas decidió compartir un emotivo video por los 30 años de Chiquititas, una de las primeras historias que llevó a la televisión.

Cris Morena, Mila Yankelevich

El emotivo mensaje de Cris Morena por Chiquititas

Cris Morena está orgullosa de todas las producciones que realizó a lo largo de su extensa carrera. Es por eso que les brinda un espacio en su vida, e involucra a su familia para que la acompañen y disfruten también. El 14 de agosto se cumplieron 30 años del estreno de Chiquititas, una historia inolvidable para muchos, que marcó un antes y después en la creadora de novelas argentinas. Es por eso que decidió compartir un emotivo mensaje, y volver a pronunciarse sobre Mila Yankelevich, su nieta fallecida en un accidente marítimo.

Cris Morena

Este dolor siguió a la familia durante las últimas semanas, por lo que decidieron alejarse de las redes sociales. Sin embargo, y frente a esta fecha que también recuerda a Romina Yan, Cris Morena decidió hacer un homenaje con un tierno video. Los artistas de "Ser otro mundo", la escuela de la productora, entonaron “Volar Mejor”, la canción que su hija interpretaba durante la serie. Con videos que recuerdan a esa emisión histórica, ella escribió unas palabras.

"Hace 30 años comenzaba una historia inolvidable que nos enseñó a mirar el cielo con otros ojos… Chiquititas es la voz que nos canta y nos recuerda que nunca dejemos ir a nuestro niño interior", expresó la creadora. De esta manera, incentivó a seguir soñando y a buscar vivir en alegría, con esas alas que crecen en el corazón de cada uno. Finalmente cerró: "Sigue vivo en cada uno de los que creemos que 'si encontras tu chiquitita no hay que dejarla ir… Porque es la mejor partecita para comprender cómo hay que vivir'. ¡Felices 30 años! Siempre Chiquititas".

El elenco de Chiquititas no dudó en responder el posteo y recordar sus mejores días durante las grabaciones de la serie, mientras que los fanáticos se conmovieron con sus palabras. Cris Morena está viviendo uno de los dolores más grandes de su vida, pero encuentra cuidado y amor en todas esas creaciones que tuvo y vivió junto a sus seres queridos y familia. Es por eso que, fechas importantes como estas, decide no dejarlas pasar y hacerles un homenaje a todos los que están siempre a su lado.

A.E