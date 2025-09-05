El conmovedor mensaje de Gustavo Yankelevich a Romina Yan en el día que cumpliría años: "Sé que estás muy bien acompañada"

Este 5 de septiembre, Romina Yan hubiese cumplido 51 años y su recuerdo toma más relevancia en esta fecha, aunque su nombre y su existencia está presente tanto en sus seres queridos como en el público que creció viéndola en diversas producciones artísticas. Sin embargo, es en este día que los mensajes para ella se multiplican, y su padre, Gustavo Yankelevich le dedicó sentidas palabras, en redes sociales, en las que también mencionó indirectamente la gran tragedia que vive la familia con la reciente muerte de Mila, su nieta.

El mensaje de Gustavo Yankelevich para Romina Yan

El 28 de septiembre de 2010 a los 36 años murió Romina Yan al sufrir una descompensación luego de realizar su rutina de ejercicios en el gimnasio, posteriormente se conoció la causa habría sido por un paro cardiorrespiratorio no traumático. La inesperada noticia enlutó tanto a su familia como a los miles de fanáticos que la acompañaron en cada proyecto artístico del que fue parte.

Mila Yankelevich y Romina Yan

Su recuerdo sigue vigente tanto en su arte como en los recuerdos de quienes compartieron momentos con ella. Pero cada fecha que marca un momento de lo que fue su vida es un motivo más para ponderar su nombre. Este 5 de septiembre, Romina hubiera cumplido 51 años y su padre la recordó en Instagram con una imagen junto a ella y con sentidas palabras que suele dedicarle, pero este año también lo hizo atravesado por la gran tragedia del 29 de julio en la que murió, su nieta, Mila Yankelevinch.

"Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las Amo" , escribió el reconocido productor. Esta segunda parte de la dedicatoria, al hablar en plural, hace una clara referencia a Mila, a quien la posiciona junto a su hija.

En julio pasado, a nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, de siete años, falleció en Miami - hija de Sofía Reca y Tomás Yankelevich, por un choque entre una barcaza y un velero. La niña, junto a otros menores, iba a bordo de la embarcación más pequeña, en el marco de un paseo como parte de las actividades del club al que asistía durante las vacaciones. Por el momento, la familia hizo escuetas referencias ante el duro momento que atraviesan.

El jueves por la noche, Cris Morena se hizo presente en el show de Erreway y al tomar el micrófono recordó a su hija y su nieta: “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y todos ustedes van a estar enviándoles su luz”. De esta forma, tal como lo hizo este viernes Gustavo Yankelevich, ambos recordaron a Romina, con un mensaje conmovedor, apelando a pensar a tía y sobrina juntas.