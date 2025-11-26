Cris Morena se sinceró sobre la China Suárez: “Ella es como es. Supongo que estará bien”

Cris Morena se sinceró sobre la China Suárez en una reciente aparición y sus declaraciones generaron repercusión. La productora eligió expresarse de manera breve y clara, lo que atrajo la atención de los seguidores de ambas figuras. El comentario reforzó el interés por conocer cómo recuerda a sus protagonistas más reconocidos.

Cris Morena se refirió al vínculo que mantiene con la China Suárez

Cris Morena nombró a la China Suárez en una aparición pública y sus palabras no pasaron desapercibidas. La creadora de recordadas ficciones optó por una respuesta concisa y directa, lo que despertó la atención de quienes siguen de cerca a ambas figuras. Su intervención renovó la curiosidad sobre la manera en que recuerda a los protagonistas de sus producciones.

En las últimas horas, la destacada directora de ficciones visitó el ciclo Sería Increíble (OLGA), donde repasó distintos momentos de su carrera y también habló de figuras que marcaron sus producciones. En ese contexto, se refirió a la actriz, quien fue parte de Casi Ángeles, uno de los éxitos juveniles más recordados de la productora.

“¿Con la China Suárez seguís teniendo contacto?”, consultó la presentadora para conocer cómo se encuentra el vínculo entre ambas. “Un contacto afectuoso, estuvo cuando pasó lo de Mila, pero la China es la China”, destacó Cris Morena, recordando con cariño la presencia de la actriz luego del accidente de Mila Yankelevich.

La creadora de Chiquititas y Floricienta se mostró sincera y directa al referirse a la actriz. “Ella es como es. Supongo que estará bien”, expresó, dejando en claro que no busca polémicas ni juzgar la personalidad de la artista. “Se la quiere mucho, es como es, es un personaje”, continuó marcando el cariño que sigue sintiendo hacia la China Suárez.

Cris Morena habló por primera vez de la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

En otro tramo de la entrevista, Nati Jota no dudó en consultarle a Cris Morena sobre cómo ve la relación entre la influencer y Mauro Icardi. Ante la consulta, la productora destacó que la actriz atraviesa una etapa positiva en su vida personal, resaltando la imagen de estabilidad y bienestar que proyecta en la actualidad.

Con naturalidad, la directora concluyó que “se la ve feliz y enamorada”, una frase que sintetiza su impresión sobre el momento que vive la ex Casi Ángeles. Sus palabras dejaron en claro qué piensa de la nueva relación que mantiene con el futbolista. Muchos de sus seguidores destacaron que sus palabras muestran cariño por la artista.

