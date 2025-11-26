¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Mañana se te activa la chispa y vas a estar con ganas de tomar decisiones rápidas. Si alguien te frena, respirás hondo y seguís. En lo laboral, buena racha para cerrar algo pendiente. En lo afectivo, sorpresa linda.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día para bajar un cambio. Te conviene no engancharte en discusiones que no llevan a ningún lado. En lo económico aparece una oportunidad chica pero prolija. En el amor, necesitás más ternura y lo vas a pedir sin vueltas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés la cabeza a mil y mañana no va a ser la excepción. Sin embargo, vas a poder ordenar prioridades. Conversación importante en el día: si la manejás con calma, te deja bien parado. Romance con energía liviana y divertida.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a estar especialmente sensible, pero no mal: más intuitivx que de costumbre. Día ideal para acomodar cosas de la casa o temas familiares. En el trabajo te reconocen algo que venís remando hace rato.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Mañana te toca brillar sin hacer esfuerzo. Alguien te busca para pedirte ayuda o consejo, y te sentís valoradx. Movida laboral interesante hacia la tarde. En pareja, charla sincera que mejora todo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día práctico, concreto. Lográs hacer en horas lo que se te venía trabando desde hace días. Buen momento para revisar papeles, pagos o mails. En el plano afectivo, si estás solx, aparece alguien que te despierta curiosidad.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía del día te empuja a decidir algo que venís pateando. No es dramático, pero te ordena la cabeza. En lo social, plan inesperado y divertido. En el amor, más equilibrio y gestos tiernos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso —como te gusta— pero positivo. Estás con un magnetismo particular, ideal para presentaciones, reuniones o encuentros personales. Económicamente, algo se acomoda. En el amor, pasión alta.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Vas a sentir alivio: algo que te preocupaba cae en su lugar. Te llega una noticia o mensaje que te energiza. En lo profesional, oportunidad para mostrar lo que sabés. En lo afectivo, ganas de aventura con alguien.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Mañana vas a estar más reflexivx de lo normal, quizá pensando en próximos pasos. En lo laboral, se resuelve una traba. En el amor, hacés un gesto que la otra persona valora mucho.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día con mucha creatividad y movimiento. Ideas nuevas, ganas de innovar, incluso en la rutina. En lo social, una charla con alguien que ves poco te deja pensando. En el amor, sorpresa simpática.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Vas a estar muy perceptivx: leés el clima emocional al toque. Esto te ayuda a evitar tensiones. En el trabajo, pequeño logro que te sube el ánimo. En lo sentimental, conexión profunda con alguien especial.