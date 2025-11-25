Este 25 de noviembre, cuando se cumplen doce años de la muerte de Ricardo Fort, sus hijos Marta y Felipe lo homenajearon con fotos inéditas que emocionaron a todos sus seguidores. Los mellizos de 21 años eligieron recordar al Comandante desde lo más íntimo: momentos familiares que pocas veces habían mostrado en las redes sociales.

Las fotos inéditas con las que Marta y Felipe Fort recordaron a Ricardo, a 12 años de su muerte

A través de sus historias de Instagram, Marta Fort compartió una imagen retro que data de sus primeros días de vida. En la foto se la ve a ella junto a su hermano Felipe, ambos todavía bebés, descansando en sus huevitos frente a un auto mientras Ricardo posa orgulloso detrás. La foto, cálida y desenfocada por el paso del tiempo, muestra al cantante completamente distinto al personaje mediático: un padre presente, relajado y feliz, celebrando la llegada de sus hijos. Junto a la imagen, la modelo escribió simplemente “25/11” junto a un corazón, dejando que la postal hablara por sí sola.

Así Marta y Felipe Fort homenajearon a Ricardo

Felipe, por su parte, publicó horas más tarde una foto de cuando era un niño. En la escena se lo ve abrazando a Ricardo, que lo llena de besos con la intensidad y el cariño que siempre lo caracterizó. El gesto muestra una complicidad natural y revela el vínculo profundo que tenían, más allá del show y las luces.

Doce años después de aquella madrugada del 2013, cuando Ricardo Fort murió a los 45 años, Marta y Felipe mantienen vivo su recuerdo a través de estas imágenes que capturan momentos reales, simples y llenos de amor. Y cada aniversario confirma lo mismo: el legado del mediático sigue presente no solo en sus fanáticos, sino sobre todo en sus hijos.

Ricardo Fort junto a sus hijos Felipe y Marta

De qué murió Ricardo Fort

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio que se produjo mientras estaba internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. El mediático había sido hospitalizado por un cuadro de fascitis necrotizante en la rodilla, una infección severa que se complicó por sus problemas de salud preexistentes. Tal como el mismo había contado en varias entrevistas, arrastraba desde hacía años fuertes dolores de espalda, múltiples operaciones y tratamientos que afectaron su estado general.

Ricardo Fort

Según el parte médico difundido en ese momento, el paro cardiorrespiratorio estuvo asociado a una hemorragia digestiva masiva, un cuadro que se agravó rápidamente y no pudo ser revertido. La noticia conmocionó al país: Ricardo estaba en la cima de su exposición mediática, protagonizando obras de teatro, programas de TV y fortalecido por una enorme base de fans que lo seguía en cada paso.