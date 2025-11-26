miércoles 26 de noviembre del 2025
Eva Bargiela celebró el primer mes de vida de su hijo con una tierna y pícara foto

La modelo compartió unas tiernas postales del bebé junto a una emotiva reflexión.

Eva Bargiela y Faustino
Eva Bargiela y Faustino | Instagram

Este martes 25 de noviembre, Eva Bargiela derritió a sus más de 507 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram con un tierno carrusel de fotografías donde celebró el primer mes de su hijo Faustino. Además, sorprendió a todos con una pícara postal del bebé donde aparece con carita de enojado.

Eva Bargiela y Faustino: unas imágenes llenas de amor

El pasado 25 de octubre, Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convertían en padres por primera vez tras la llegada de Faustino, quien nació en un parto sumergido en agua y pesó 4,085 kilos. El nacimiento fue celebrado por toda la familia que inundó las redes sociales con dedicatorias y fotografías del pequeño. Tras haber transcurrido un mes de aquel suceso, su mamá quiso rendirle un sentido homenaje a su primogénito con un tierno posteo en redes sociales.

Eva Bargiela y Faustino
Eva Bargiela y Faustino | Instagram

"Hoy hace un mes que en mi vida volvió a salir el sol. Faustino, un mes de vos, que llenaste nuestra vida de amor, ternura y alegría", escribió la joven madre mientras deslizó una serie de imágenes -tanto en el álbum que compartió en su feed como en las instantáneas que subió a sus historias de 24 horas- que llenaron de amor a los usuarios. En todas ellas se puede ver el crecimiento del recién nacido.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos cosechó miles de likes y decenas de comentarios de felicitaciones. Incluido, el mensaje del propio Gianluca que se vio sumamente emocionado por esta nueva etapa: "Lo más lindo que nos pasó en la vida". Además, Carolina Baldini, abuela del bebito, dijo presente en la famosa red social de la camarita: "Feliz mes Fausti. Te amamos".

Eva Bargiela y su hijo Faustino
Faustino, hijo de Eva Bargiela | Instagram

La divertida foto de Faustino que generó risas en Eva Bargiela

Entre los retratos, el que más cautivó la atención de Eva Bargiela y los cibernautas en general fue en el que se lo ve al infante con carita de enojado. Divertida, la propia modelo exclamó: "Un mes enamorados de vos. Aunque a veces te caigamos mal". Desde la llegada de su primer hijo, la modelo y el futbolista se muestran felices y disfrutando de esta nueva etapa familiar.

Eva Bargiela y Faustino
Faustino, hijo de Eva Bargiela | Instagram

Cabe destacar que sus amigas y tías postizas de Faustino reaccionaron con corazones. Entre ellas se destacaron: Sol Pérez, Mica Tinelli, Brenda Di Aloy, Sofi Calzetti y Maca Rinaldi.

Eva Bargiela y Faustino
Eva Bargiela y Faustino |Instagram

Así, entre risas y un amor que no distingue fronteras, Eva Bargiela y Gianluca Simeone están atravesando uno de los momentos más dulces de su vida con el primer mes de vida de Faustino. Día a día, los jóvenes disfrutan del crecimiento de su primogénito del cual no quieren perderse ningún detalle, aunque al ser padres primerizos, toman los recaudos necesarios para velar por su bienestar.

