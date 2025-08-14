¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 14 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 14 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy vas a sentir que todo va a mil por hora. No te apures a contestar mensajes o tomar decisiones impulsivas: frená un poco y escuchá a tu intuición. La tarde trae una charla clave que puede abrirte una puerta importante.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La paciencia te va a rendir frutos, pero solo si no te aferrás tanto a la rutina. Una propuesta inesperada te puede sacar de tu zona de confort para bien. Ojo con los gastos chicos: se suman rápido.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a estar más rápida que nunca y vas a querer hacer mil cosas a la vez. Bien, pero no te olvides de terminar lo que empezás. Alguien cercano te busca para pedirte un favor: no te cuesta nada ayudar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día pinta tranquilo, pero no subestimes el poder de una buena conversación. Podés enterarte de algo que te cambie la perspectiva sobre una persona. Buen momento para ordenar papeles o temas pendientes.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía está alta y eso se nota: atraés miradas y propuestas. La clave está en filtrar lo que realmente vale la pena. En lo económico, mejor esperar antes de hacer compras grandes.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tenés ganas de poner todo en orden y no es mala idea, pero no te olvides de darte un respiro. Una noticia a la tarde puede cambiar tu agenda. Si alguien te pide consejo, escuchá antes de hablar.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hay una energía muy social en el aire y vos sabés aprovecharla. Buena jornada para reuniones, entrevistas o arreglar malentendidos. Eso sí: no digas que sí a todo solo para quedar bien.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hoy la intuición está afiladísima. Seguí tu instinto, sobre todo en temas de trabajo o dinero. Un gesto de alguien te va a demostrar quién realmente está de tu lado.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de viajar o planear algo nuevo se hacen sentir. Aunque no puedas moverte hoy, ponete a armar ideas. Una llamada de la mañana puede cambiar tu humor para bien.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El día arranca intenso, pero si no te cargás con problemas ajenos vas a salir ganando. Buen momento para cerrar un acuerdo o encarar un trámite. La noche trae calma.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Te esperan conversaciones interesantes, pero no todas son para tomarlas en serio. Prestá atención a lo que se dice “entre líneas”. Si estás en pareja, hoy se pueden aclarar confusiones.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad está alta y eso te puede jugar a favor para conectar con otros, pero también te puede dejar medio agotado. Hacete un rato para vos y no te exijas más de lo necesario.