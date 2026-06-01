El cruce de Juan Otero y Toto Otero, los hijos de Florencia Peña: "Más te vale que lo admitas"

Los hijos de Florencia Peña, Juan Otero y Toto Otero, ofrecieron un entretenido momento para sus seguidores al participar en un juego de "¿Quién es quién?", durante el programa de streaming de Nicole Neumann. El dinámico desafío consistía en responder diversas preguntas mientras levantaban paletas con sus fotos para revelar quién se identificaba más con la característica o situación planteada.

Juan Otero y Toto Otero revelaron quién es el preferido de su mamá

La interacción entre Juan Otero y Toto Otero dejó en evidencia algunos aspectos personales sobre los hermanos que pocos conocían. El juego comenzó con una consulta que capturó la atención de los espectadores: "¿Quién es el favorito de mamá?". Juan, con confianza, respondió: "Más te vale que lo admitas", a lo que Toto replicó: "Yo soy el favorito de toda la familia". A eso le siguieron los interrogantes sobre el favoritismo de su padre y de su hermano más chico, que encontraron la misma resolución.

Florencia Peña y Toto Otero//Archivo

Entre las preguntas destacadas, los hermanos discutieron quién era más llorón, acordando que el hijo mayor de Florencia Peña es más sensible, pero también el que caería en una estafa online, ya que no interactúa tanto en redes como su hermano. Por su parte Juan Otero se llevó el puesto del hermano que tiene menos filtro. "No hay filtro de Instagram acá", bromeó el artista en el progrma de streaming.

Juan Otero//Instagram

Además, los adolescentes fueron interrogados sobre quién de los dos sobreviviría a una isla desierta y su reacción fue contundente. Ambos se mostraron seguros de poder pasar esa prueba. " Obvio, chicos. Él sabe pescar, seguro", dijo Juan sobre su hermano. Sin embargo, indicó que podría defenderse: "Yo me la re banco".

Florencia Peña y Juan Otero//Instagram

Juan Otero y Toto Otero sacaron a la luz quién gasta más

Los hijos de Florencia Peña abordaron el tema de gastos online, donde Toto destacó la cantidad de compras que realiza su hermano, remarcando con humor la frecuencia con la que llegan diferentes entregas. "La cantidad de timbres que tocan en la casa por día de Juan Otero es impresionante. Una locura", destacó el joven.

Este divertido intercambio entre Juan Otero y Toto Otero, los hijos de Florencia Peña, no solo mostró la naturalidad y el vínculo cercano de los hermanos, sino que también permitió a los espectadores conocer un poco más a los hijos de Flor Peña con detalles personales de forma amena, en un ambiente distendido.