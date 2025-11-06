El tremendo cruce de Yanina Latorre y la China Suárez: reclamos, desmentidas y chicanas

Yanina Latorre y la China Suárez han protagonizado diversos cruces, desde que la panelista de LAM (América) obtuvo fuentes cercanas al momento que estalló el Wanda Gate, en 2021. En ese momento, comenzó una guerra entre las mujeres que se extiende hasta la actualidad, pese a que la actriz se muestre feliz en pareja con Mauro Icardi.

En este contexto, en las últimas horas, la ex Casi Ángeles no dudó en cruzar a la panelista, quien habría lanzado una fuerte información respecto a los diversos viajes que realiza Mauro Icardi y que generarían molestias en su ámbito laboral.

El tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre

La enemistad entre la China Suárez y Yanina Latorre es de larga data, pero en los últimos meses, la actriz había decidido mantenerse alejada de los rumores y no contestar sobre ellos. Pero esta postura le duró poco: cruzó a la panelista para negar información que habría dado.

Es que Yanina Latorre en El Observador indicó que las autoridades del Galatasaray están molestas con Mauro Icardi debido a los diversos viajes que realiza con su novia. “Cuando hubo una lesión u operación por más de que les den libre, igual van a recuperarse al club. Él estuvo un año afuera, pudo haberse quedado ahí, en vez de ir a Milán con la China y los pétalos de rosa a bo***ear”, detalló.

Al ser mencionada, la actriz no dudó en contestar las acusaciones en X, donde se compartió el video de esta fragmento. “Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, ¿no te cansás de hablar boludeces?", respondió. Y además, chicaneó a la panelista indicando que aún esperaba que nazcan los tres hijos de los embarazos que le adjudicó.

Por supuesto, que Latorre no se quedó callada y le respondió por el mismo medio. "Vivís boludeando Seguí mirando como trabajo Euge. Y los 3 embarazos los paso tu entorno para enloquecer a Wanda", lanzó, al mismo tiempo que remarcó que le gustaba que le responda todo. Por último, la mandó a comprar carteras.

Una vez más, Yanina Latorre y la China Suárez dieron que hablar por un enfrentamiento que pareciera no tener fin. Lo cierto es que los rumores indican que Mauro Icardi podría no renovar su contrato con el Galatasaray y tendría un nuevo destino laboral.