La renuncia inesperada de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió a los fanáticos. A pesar de ser una de las participantes más queridas del reality, la modelo decidió volver a Europa para reencontrarse con Enzo Fernández.

Según contó Ángel de Brito en LAM (América TV), la modelo decidió dejar el reality de cocina y grabará su último programa el próximo lunes 10 de noviembre. “Hoy se lo comunicó a la producción y me lo confirmaron desde Telefe”, señaló el periodista.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes junto a sus hijos, Benjamín y Olivia

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity: los motivos de su salida inesperada

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity para regresar a Inglaterra y reencontrarse con Enzo Fernández. Después del tenso cruce que vivió con Wanda Nara por los supuestos mensajes que la conductora le habría enviado al futbolista, la modelo comunicó su decisión de abandonar el certamen.

Según detalló Ángel de Brito en LAM (América TV), la influencer grabará su última participación en el programa de cocina el próximo lunes 10 de noviembre. Sobre los motivos de su salida, deslizó que no tuvo nada que ver con Wanda y explicó: “Renunció porque Enzo Fernández no aguanta más, le pidió que se tome el avión para volverse y ella accedió”.

Por su parte, Yanina Latorre agregó: “El arreglo era que ella se quedaba en Buenos Aires con el bebé y la nena iba a estar con él en Europa porque iba al colegio. La nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña. La familia quedaba muy separada y se vuelven todos para Europa”.

Valentina Cervantes

El paso de Valentina Cervantes por MasterChef Celebrity quedará en la memoria de los televidentes por su simpatía, carisma y esfuerzo en cada desafío. Aunque su salida tomó por sorpresa al público, sus fanáticos celebran que pueda reencontrarse con su familia y retomar su vida junto a Enzo Fernández en Europa.