María Belén Ludueña está viviendo los días más felices de su vida, tras el emotivo anuncio de su embarazo. Con Jorge Macri, están esperando a su primer hijo juntos, que tiene fecha para abril del 2026. La conductora se volvió tendencia en redes sociales, al compartir la noticia con sus seguidores, y recibió miles de mensajes felicitándola. En medio de esta emoción, fue invitada con su esposo a una importante gala en el teatro, y mostró su primer look embarazada.

María Belén Ludueña: “Voy a ser madre de un varón”

María Belén Ludueña es una de las celebridades que están viviendo la dulce espera. La periodista fue protagonista de la noticia que brindó Ángel de Brito en LAM (América), y luego decidió hacer su confirmación por redes sociales. Con una tierna postal junto a Jorge Macri, escribió: "¡Todo este amor y más es para vos mi vida! ¡Felices con la noticia de tu llegada! ¡Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo, y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo. ¡Vamos a ser papás!".

Los usuarios en redes sociales no tardaron en viralizar el posteo y mostrar su felicidad ante la novedad. Sin embargo, la conductora comenzó a mostrar su lado más fashionista, incluso durante el embarazo, al disfrutar de su primera salida de gala junto a Jorge Macri. Sin dudarlo, llegó a la Fundación Teatro San Martín, de la mano de su esposo, y mostró su primer look embarazada, que siguió con su estilo elegante y minimalista.

Al llegar al lugar, lució un saco sastrero blanco tiza por sobre los hombros, y al ingresar dejo lucir su delicado vestido total black. Se trataba de un diseño ceñido al cuerpo, que llegaba pasando las rodillas. El mismo contaba con un cuello cerrado pero con mangas musculosas cómodas para disfrutar de una noche de teatro. Como cierre, lo combinó con una mini bag de estilo sobre negra, unos zapatos tacón de esa tonalidad y joyería plateada, marcando la elegancia del look.

El primer look embarazada de María Belén Ludueña

Los expertos fashionistas no tardaron en destacar la elegancia de la conductora para llegar al evento de gala, mientras que sus seguidores destacaron su capacidad fashionista para comenzar a marcar las mejores tendencias para embarazadas. María Belén Ludueña confirmó, en exclusiva con la Revista CARAS, que estaba en la dulce espera de un varón, y contó la emoción que vive en estos días, tras poder darle el anuncio a todos los usuarios.

