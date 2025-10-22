La tierna foto de Cruz Urcera con la que Nicole Neumann marcó la cancha: "Fan"

Nicole Neumann se muestra feliz y enfocada en la crianza de su hijo Cruz, que tuvo con su esposo Manu Urcera. Tras celebrar el Día de la Madre junto a sus hijas, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero, y el pequeño, la modelo enterneció a sus seguidores de Instagram con una postal muy especial.

El detalle que mostró Nicole Neumann en la dulce postal de su hijo Cruz Urcera

Nicole Neumann y su hijo Cruz Urcera protagonizan los posteos más tiernas de Instagram. La modelo y su niño de un año se muestran siempre conectados con la naturaleza, paseando al aire libre y llevando un estilo de vida saludable. Además, sus divertidos planes juntos incluyen clases de natación, lectura y recorridos en bicicleta.

En esta oportunidad, la empresaria cosmética mostró a su bebé en la intimidad de su hogar y un detalle llamó mucho la atención de sus millones de seguidores. Según se puede ver en su historia, Cruz Urcera se dirigió con su cochecito de plástico hasta la vitrina de su papá Manu Urcera, donde se encuentran sus trofeos de TC y los cascos que forman parte de su vestimenta a la hora de correr.

En la imagen se puede ver que el pequeño se queda contemplando este rincón tan importante para su papá y su carrera, mientras su mamá aprovechó para tomarle una fotografía y guardar para siempre este recuerdo. "Fan de papá", escribió Nicole Neumann junto a un emoji de corazón azul.

La publicación de la top model enterneció a todos y dejó ver una vez más lo grande que está su hijo, quien cumplió su primer añito en junio pasado. Al igual que el estilo que suele usar su madre, Cruz Urcera luce un outfit boho chic en tonos neutros: camiseta manga larga en color beige, pantalón amplio de algodón y sandalias marrones aterciopeladas y con hebillas metálicas.

En una entrevista con CARAS en mayo de este año, Nicole Neumann reveló sobre el nacimiento de su bebé: "Hoy siento que se terminó de completar mi familia con la llegada de Cruz, mi primer varón. Vivo un presente de gran plenitud. Como que está todo en equilibrio: mis afectos, el trabajo”.

Nicole Neumann y su hijo Cruz Urcera

Al parecer, según mostró la conductora, su hijito podría seguir los pasos de su padre y practicar este deporte que en el caso de Manu Urcera se volvió su profesión. Mientras tanto, sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna decidieron dedicarse al modelaje al igual que su mamá. Tal es así que ya protagonizaron varias campañas y sesiones fotográficas, demostrando así la pasión que heredaron de Nikita.

De esta manera, la tierna foto de Cruz Urcera con la que Nicole Neumann marcó la cancha fue una muy especial, en la que el nene se queda mirando por varios minutos los trofeos y cascos de su padre Manu Urcera. "Fan", comentó ella súper orgullosa de la familia que formó junto al piloto de TC.