Siguiendo los pasos de Nicole Neumann, Cruz Urcera lució un look fashionista para el verano argentino

Cruz Urcera es uno de los hijos de las celebridades más observados por los usuarios de las redes sociales. Nicole Neumann no dudó en mostrar el crecimiento del pequeño desde su nacimiento, y todos los eventos importantes que vive junto a su familia. De esta manera, logró que él la acompañara a importantes campañas de moda y descubriera la industria fashionista. En las últimas horas, demostró todo lo aprendido con su mamá, y marcó un look que abrió la temporada del verano argentino.

Cruz Urcera y Nicole Neumann tienen una cercana relación de madre e hijo. La modelo es acompañada por el niño en todo momento, y así le enseña los diferentes ámbitos del mundo de la moda y las celebridades. Por su parte, él se roba la atención con su carisma y su curiosidad que enamora a los usuarios de las redes sociales. Es así como, de a poco, siguió los pasos de su mamá y apostó por comenzar a marcar las mejores tendencias para el verano argentino.

Como ocasión ideal, la familia Neumann-Urcera tuvieron un cumpleaños al aire libre en el campo. Si bien el dresscode de la fiesta era elegante, debía ser cómodo y fresco para pasar todo el día bajo el sol. Es por eso que el pequeño sorprendió con una combinación de blanco y gris, casi azulado, marcando la sofisticación de la ocasión. Una camisa y pantalón total white rompía con la monotonía, gracias a un chaleco sastrero liso. El mismo iba en composé con sus zapatos cancheros con estampa a rayas y que combinaba ambos colores. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en notar que el pequeño había coincidido con su mamá al lucir el blanco para el verano, y lo destacaron como un mini influencer de la moda.

Entre vacaciones y eventos, los primeros días del verano de Cruz Urcera

Cruz Urcera no solo le dio la bienvenida al verano con increíbles looks para eventos sociales y sofisticados. El pequeño disfrutó de algunas escapadas con su mamá, Nicole Neumann, y su papá, Cruz Urcera. En la cuenta de Instagram de la modelo, compartieron las mejores fotografías, donde él volvió a ver el mar de la mano de su familia y mostró sus primeros atuendos cancheros y comfy.

Sin embargo, no solo disfrutó de días de relajación, sino que también acompañó a su mamá a eventos de moda, como sesiones de fotos, y a su papá en importantes recorridos de ciclismo. De esta manera, se nutre de lo mejor de ambos mundos, el deportivo y el fashionista, y comienza a marcar su camino personal.

Cruz Urcera es de los hijos de las celebridades más observados de las redes sociales, y no duda en seguir los pasos de su mamá, quien es la reina de la tendencias. Nicole Neumann marca lo mejor de la moda en cada ocasión y evento que participa, y ahora es acompañada por su hijo más pequeño, quien comenzó a demostrar su amor por ciertas prendas y colores que lo identifican. En esta ocasión, se robó los halagos de los usuarios y expertos de la moda, marcando su camino como mini influencer.

