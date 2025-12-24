Marta Fort mostró su rotundo cambio de look y se sumó al butterfly cut, el corte de pelo que es tendencia este verano

Marta Fort volvió a marcar tendencia y lo hizo, una vez más, desde sus historias de Instagram. La influencer, que supera el millón de seguidores, compartió el resultado de su nuevo look de verano y deslumbró con su estilo butterfly cut.

El antes y después de Marta Fort: de las capas clásicas al butterfly cut

En las fotos que Marta Fort compartió antes de pasar por la peluquería, se la podía ver con un styling prolijo pero clásico. Con su nuevo look, la influencer apostó a mantener el largo pero retocar las capas. De esta manera, renovó la impronta más estructurada que le daba su corte de pelo, perfecto para producciones glam aunque menos fresca para los días de calor.

Marta Fort antes de apostar al butterfly cut

En cambio, en las imágenes que publicó en sus historias de Instagram, la modelo mostró una transformación sutil pero estratégica. Marta apostó por un corte en capas largas, con mechones desfilados que enmarcan el rostro y un flequillo que aporta versatilidad. El resultado es un look más liviano, moderno y natural, pensado para el verano y fácil de peinar en el día a día. El movimiento del pelo y la forma en que cae alrededor de la cara realzan sus facciones y refuerzan una estética relajada pero sofisticada.

Este tipo de corte, conocido también como butterfly cut, se posiciona como uno de los favoritos de la temporada por su capacidad de mantener el largo sin resignar frescura. No sorprende que Marta Fort lo haya elegido: es un look que conecta con las tendencias internacionales y funciona perfecto tanto para redes sociales como para la vida real.

El nuevo look de Marta Fort

Con esta renovación, la influencer confirma que los cambios sutiles bien pensados pueden ser tan impactantes como un makeover radical, y vuelve a consolidarse como referente de estilo en el mundo fashion.