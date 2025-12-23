Cómo sigue la salud de María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi, tras sufrir un accidente

En las últimas horas, se difundió la preocupante información sobre el delicado momento que atraviesa María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi. La mujer de 32 años protagonizó un accidente en Miami al momento que conducía su auto, se descompensó y perdió el control e impactó contra una pared. Desde entonces, se encuentra en recuperación de su salud y debió suspender su boda, organizada para el próximo 3 de enero.

Cómo está María Sol Messi tras el accidente

La familia Messi se caracteriza por mantener un perfil muy bajo, pese a la gran fama que pesa sobre el apellido por el fanatismo hacia Lionel, todo el clan familiar maneja con gran hermetismo su vida privada, lejos de los medios de comunicación y las polémicas. Sin embargo, el lunes por la noche, en LAM (América) el nombre de María Sol Messi tomó gran relevancia debido al accidente que protagonizó en Miami.

Ángel de Brito informó que la madre de los hermanos Messi, Celia Cuccittini, le confirmó lo ocurrido en Miami. El conductor explicó que María Sol se descompensó al momento que manejaba su auto y tuvo un accidente, sufriendo la fractura de dos vértebras, en el talón, una lesión en la muñeca y quemaduras, por lo que fue asistida rápidamente.

Pese a desconocerse cuándo ocurrió el accidente, el periodista llevó tranquilidad e indicó que María Sol se trasladó a Rosario para comenzar la rehabilitación por sus lesiones, que se estipula que será. Esta especulación sobre su recuperación llevó a la joven a decidir instalarse cerca de su familia, para contar con su acompañamiento.

Pero el viaje a la Argentina ya era parte del plan de la hermana de Lionel Messi, siendo que cerraría los últimos detalles de la gran boda con su pareja, Julián “Tuli” Arellano, que celebrarían en su Rosario natal el próximo 3 de enero. Sin embargo, la pareja tuvo que cambiar los planes y posponer su casamiento, sin poner una fecha para la gran celebración, aunque será al momento que la joven se encuentre recuperada.

Lo cierto es que ahora, María Sol Messi se encuentra en plena recuperación, rodeada de sus seres queridos que incluye a Lionel Messi, quién días atrás llegó a Rosario como lo hace cada año para celebrar Navidad junto a su familia. Por el momento, solo Celia Cuccittini se pronunció sobre lo sucedido y los hermanos mantienen el perfil bajo que los caracteriza,