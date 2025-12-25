Por primera vez, la familia de Christian Petersen rompió el silencio : el comunicado

A más de diez días de la internación de Christian Petersen, la familia del reconocido chef habló por primera vez desde las redes sociales. Desde que se conoció la noticia del complicado cuadro de salud del hombre de 56 años que se descompensó al momento de hacer una actividad en el volcán Lanín, Neuquén, su círculo íntimo se llamó a silencio hasta este 24 de diciembre que como motivo de la Navidad decidieron hablar al respecto.

El comunicado de la familia de Christian Petersen

El viernes 12 de diciembre Christian Petersen sufrió una descompensación al momento de descender del volcán Lanín, en el marco de una actividad recreativa, y recibió las primeras atenciones en el Hospital de Junín de los Andes y luego fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén. Desde entonces se encuentra internado en el sur del país, con un delicado cuadro con un diagnóstico de falla multiorgánica.

Pese a la gran popularidad del chef, la noticia trascendió casi una semana después de lo sucedido y solo se emitió un comunicado oficial por parte de las autoridades sanitarias de la provincia en conjunto con el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Sin embargo, la familia de Petersen no se había pronunciado al respecto y en medio de especulaciones, este 24 de diciembre emitieron un comunicado mediante la cuenta de Instagram del cocinero.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo", indicaron al comienzo del mensaje.

Y detallaron que el chef ingresó al hospital "con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención". Según los familiares de Petersen la situación que el cocinero vivió en la montaña "derivó en una fuerte descompensación multiorgánica",y destacaron que el cuadro evoluciona día a día.

Sin más detalles, culminaron el mensaje agradeciendo los gestos de cariño y afecto que reciben para Christian Petersen como para toda la familia. Por el momento, no informaron sobre el cuadro actual que enfrenta el chef.