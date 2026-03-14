Cuánto cuesta una cena para dos en el restaurant del Papu Gómez y Linda Raff en Italia

Desde que comenzó a desarrollar su vida futbolística en Europa, Alejando “Papu” Gómez se radicó en Italia junto a su esposa Linda Raff y sus tres hijos: Bautista, Constanza y Milo. Sin embargo, más allá de los réditos económicos que la familia Gómez obtenía por el deporte, decidieron invertir en el mundo de la gastronomía. Así, la joven pareja creó Boedo en la ciudad, un restaurante que se centra en la tradicional parrillada argentina como especialidad, con precios para todo tipo de billeteras: turista, low cost o alta gama.

El exitoso negocio gastronómico que abrió el Papu Gómez y Linda Raff

Su larga estadía en Italia hizo que Linda Raff sea la encargada de poner el cuerpo en lo que respecta a la creación de un espacio donde la cultura argentina se haga presente con guiños culturales latinos tracen la experiencia culinaria de los comensales. Es por esta razón que la esposa del Papu Gómez pensó un menú apto para todo tipo de clientes que quieran degustar platos típicos del país.

Restaurante del Papu Gómez y Linda Raff | Instagram

En 2021, el exfutbolista de Arsenal de Sarandí y su esposa abrieron las puertas de Boedo. “Siempre tuve el sueño con mi mujer de poner una parrilla argentina en Bérgamo. Ella es arquitecta y ya teníamos todo, el proyecto, la gente”, contó en una entrevista para ESPN. En este marco, tras realizar un exhaustivo análisis del mercado llegó a la conclusión de poner precios acordes al público al cual querían apuntar: ser un restaurante promedio en suelo italiano.

Los valores de la carta del restaurante del Papu Gómez y Linda Raff

La propuesta gastronómica del restaurante del Papu Gómez y Linda Raff invita a recorrer algunos de los sabores más representativos de la cocina argentina desde el primer bocado. Entre las entradas se destacan opciones clásicas y bien contundentes: la provoleta servida bien caliente y el tradicional “matrimonio” de chorizo con morcilla, ambos con un valor de 12 euros. También aparecen las mollejas grilladas, una alternativa muy buscada por los fanáticos de la parrilla, que se ofrecen por 13 euros.

Restaurante del Papu Gómez y Linda Raff | Instagram

Otra de las variantes para comenzar la comida son las empanadas, un infaltable de la gastronomía nacional. El menú propone distintas variedades que incluyen carne, jamón y queso, pollo, humita y también de verdura. En este caso, se presentan en porciones de dos unidades, con un precio de 11 euros, ideales para compartir o para probar distintos sabores antes del plato principal.

Cuando llega el momento de las carnes, la parrilla despliega varios cortes típicos que forman parte de la tradición argentina. El vacío se encuentra entre las opciones más elegidas y tiene un valor de 34 euros, mientras que el lomo se ofrece por 29 euros. También figuran el bife de chorizo y el ojo de bife, ambos a 23 euros. A su vez, el menú suma el asado de tira por 36 euros y la entraña, uno de los cortes más intensos y sabrosos, que alcanza los 46 euros. Para quienes buscan una experiencia más completa y una experiencia premium, está la Parrillada “El Papu”, un plato abundante con diferentes cortes que cuesta 55 euros.

El recorrido culinario puede terminar con un toque dulce inspirado en postres tradicionales del país. Entre las opciones aparecen el clásico Don Pedro, los panqueques con dulce de leche, el flan casero, el volcán de dulce de leche, la copa helada y la torta marroc, todos con un precio de 9 euros. Además, el menú ofrece otras alternativas como el cheesecake al malbec o un plato de frutas frescas, que se sirven por 10 euros.

Linda Raff y Papu Gómez | Instagram

De esta manera, el Papu Gómez y Linda Raff se suman a la tendencia económica de los deportistas argentinos en invertir en proyectos gastronómicos y trasladar sus raíces al viejo continente. En este caso, el exvolante de la Selección Argentina apostó por un sabor irremplazable para el paladar de quienes apuestan al asado para conectarse, aunque sea por unos instantes, con su pasado, su historia, la cultura y la tradición cien por ciento argenta.

NB