Stephanie Demner mostró el cuarto de su beba Jazmín: mural de Disney pintado a mano, sillón de amamantar y cama de dos plazas

La espera de un nuevo integrante en la familia siempre genera una revolución de diseño y emociones profundas. En esta oportunidad, Stephanie Demner y Guido Pella junto a su hija Arianna transitan la recta final hacia la llegada de su segunda nena, Jazmín, con los preparativos hogareños prácticamente finalizados. A través de sus redes sociales, compartió el recorrido visual por el dormitorio infantil, un espacio pensado combina una paleta cromática de tonos neutros, texturas suaves, muebles funcionales de líneas limpias y una atmósfera estéticamente impecable que enamoró a sus seguidores desde el primer segundo.

Stephanie Demner hizo un tour virtual del cuarto de Jazmín

Stephanie Demner: Un diseño mágico con sello artesanal y mural protagónico

El concepto decorativo del cuarto de la hija de Stephanie Demner gira en torno a la delicadeza visual y a la creación de un clima de cuento de hadas. El gran foco de atención se lo lleva uno de los laterales intervenidos artísticamente mediante una propuesta de interiorismo muy lograda: "Cambiamos la pared y pusimos un mural de Disney que está todo pintado a mano", explicó la influencer con total entusiasmo sobre esta pieza clave de estilismo que aporta un encanto indiscutido, color sutil y personalidad al ambiente.

Stepanie Demner eligió un mural con princesas de Disney

Este sector de espíritu naif se complementa con mobiliario de escala reducida y de gran valor sentimental para la familia. Entre los accesorios destaca un asiento auxiliar heredado: "Tenemos esa que es como una sillita que tenía Ari, que nunca la usó, pero lo vamos a intentar con Jaz". Pensando en la funcionalidad de los primeros meses y en el confort indispensable del adulto, incorporó además una pieza clave de diseño interior orientada al bienestar: "Tenemos sillón de amamantar, que es muy lindo y así como para siestitas", detalló sobre este rincón enfocado en el relax, la contención y la lactancia materna.

Stephanie Demner eligió una paleta de colores neutros

Distribución inteligente, textiles y mobiliario funcional por Stephanie Demner

A nivel arquitectónico y de distribución espacial, la elección del mobiliario rompió con los esquemas tradicionales de los cuartos de recién nacidos clásicos. Ante las consultas de sus admiradores por la ausencia de una cuna convencional de dimensiones reducidas, Stephanie Demner aclaró la funcionalidad deco del espacio y la practicidad de la pieza elegida: "La gente me decía: '¿Por qué no pusiste cuna y le pusiste cama?'. No, en realidad esta cama ya estaba, porque era un cuarto como de invitados y en un futuro siento que Ari y Jaz van a poder dormir acá o en el cuarto de Ari. Veremos". Esta cama de dos plazas, vestida de manera impecable con textiles claros y almohadones texturados, aporta un aspecto sumamente acogedor, optimiza los metros cuadrados y maximiza la versatilidad de la habitación a largo plazo.

El diseño interior también resolvió con extrema prolijidad el sector de higiene diaria y organización textil. Respecto al sector del cambiador, señaló con practicidad: "Tenemos acá el mueblecito cambiador que ya lo tenemos con pañales, me falta comprar el óleo y algunas cositas más". En la misma línea estética de orden visual, sumó soluciones de guardado complementarias: "Tenemos acá una hermosa cómoda donde pusimos ropita de Jaz". Y añadió sobre los pequeños accesorios cotidianos: "Le pusimos acá unos canastitos para poner cositas, chupetes y demás".

Stephanie Demner eligió pequeños canastos de fibras naturales

En el interior de los placares, la organización combina con acierto la practicidad moderna y la emotividad de la herencia familiar: "Y adentro de los placares, todavía no lo tengo ordenado. Acá va a estar toda su ropita, bien organizada, estoy esperando las perchas, pero esta no es ropita, esta es ropita que me quedó de Ari. Tenemos mamaderas, chupetitos. Acá hay zapatillitas y cositas que guardé de Ari, y estas que Ari se las eligió especialmente a Jazmín. Que para mí no le van a entrar ni apenas nazca, porque sale patona como la madre".

El sector de guardado de Stephanie Demner

Stephanie Demner: Detalles decorativos de tendencia y estética visual

El estilismo general se completa con elementos decorativos de vanguardia pensados tanto para la estética actual del hogar como para el juego infantil futuro. Entre ellos se ubica un juego de mesa y sillas infantiles de diseño minimalista que aporta un toque tierno a la composición visual, aunque con una clara fecha de modificación prevista por cuestiones de circulación: "Esta silla y mesita está dudoso, porque creemos que eventualmente lo vamos a sacar antes de que nazca Jaz, porque está en el medio del paso. Pero queda muy lindo y muy estética, así que lo vamos a disfrutar mientras tanto".

Entre princesas de Disney, se destaca la lámpara nube

Asimismo, incorporó soluciones de guardado integradas para mantener el orden visual frente al futuro ingreso de juguetes: "Tenemos acá guardador de juguetes, que después va a ser un quilombo porque ya aprendí", cerró con humor y complicidad hacia su comunidad. Con una cuidada selección de detalles de interiorismo, texturas amigables y rincones llenos de significado emocional, Stephanie Demner logró materializar una habitación de ensueño para recibir a Jazmín en un entorno armónico.