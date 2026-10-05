Stephanie Demner dio cátedra con un look maternity de dos piezas ideal para el verano: “Salió Jaz a la cancha”

Stephanie Demner atraviesa su segundo embarazo y, durante esta etapa, continúa mostrando en sus redes sociales distintos aspectos de su día a día. La influencer, que espera a su segunda hija -a quien llamará Jazmín- junto a Guido Pella, volvió a compartir una imagen que llamó la atención, esta vez por la elección de un look que combina comodidad, tendencia y una estética urbana.

Stephanie Demner se robó todas las miradas con su último estilismo

Lejos de recurrir a prendas tradicionales de maternidad, la creadora de contenido eligió una propuesta de dos piezas que dejó su panza como uno de los principales protagonistas del outfit. La joven mostró el resultado en sus redes sociales y acompañó las imágenes con una frase que hizo referencia a la llegada de su hija: “Salió Jaz a la cancha”.

El conjunto de dos piezas que eligió Stephanie Demner

La pieza central del look es un conjunto de camisa y short confeccionado en una tela con pequeño estampado cuadrillé, dentro de una paleta que combina beige, marrón y negro. La camisa tiene mangas largas y una silueta oversized, y Stephanie Demner decidió llevarla abierta y ligeramente desabotonada, dejando visible el abdomen y enmarcando la panza.

El conjunto de dos piezas que eligió Stephanie Demner

El short, realizado en la misma tela, completa el conjunto y genera el efecto de un matching set que aporta continuidad al estilismo. La elección permite mantener una estética relajada sin perder el componente fashion, mientras que la combinación de la camisa amplia con el short corto genera una silueta fresca y descontracturada.

Las botas y los accesorios que completaron el look maternity de Stephanie Demner

Para darle más fuerza al conjunto, Stephanie Demner sumó botas altas de cuero oscuro que llegan prácticamente hasta debajo de las rodillas. La caña amplia y el diseño, con una estética que combina referencias western y ecuestres, generan un contraste marcado con la liviandad del estampado cuadrillé y aportan un costado más urbano al look.

La accesorización fue clave en el look de Stephanie Demner

La influencer completó el estilismo con una cartera grande de cuero marrón chocolate, que llevó sobre el hombro y apoyó a la altura de la cadera. Los anteojos de sol oscuros, algunas piezas de joyería y el cabello suelto con una textura natural terminaron de construir una imagen de street style relajada, con una paleta de tonos tierra que mantiene la armonía entre todas las prendas y accesorios.

Stephanie Demner transita su segundo embarazo

Stephanie Demner anunció su segundo embarazo en mayo de 2026 junto a Guido Pella. La pareja, que ya es mamá y papá de Arianna, nacida en julio de 2022, espera ahora a Jazmín. Durante esta nueva gestación, la influencer también habló públicamente sobre los cambios que atraviesa y se mostró especialmente sincera al reconocer que el embarazo no representa para ella un estado de felicidad permanente.

Stephanie Demner se encuentra en la recta final de su embarazo

A diferencia de la espera de su primera hija, Stephanie Demner contó que en esta oportunidad transita el embarazo con mayor relajación, en parte por la experiencia que ya tiene como mamá. Esa mirada también aparece reflejada en la manera en que incorpora esta etapa a su estilo personal: en lugar de esconder la panza o modificar por completo su forma de vestir, la convierte en parte central de sus looks y mantiene una estética que combina comodidad y tendencia.