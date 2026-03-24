Así fue el cumpleaños de Delfina, la hija de Fernando Burlando: Sushi, mesa dulce y su círculo más íntimo

Delfina, la hija de Fernando Burlando, celebró su cumpleaños en un encuentro íntimo que reunió a sus familiares y amigos más cercanos en un ambiente moderno y cuidado. La velada se destacó por una propuesta gastronómica variada, con sushi y mesa dulce, con detalles decorativos que marcaron el estilo de la celebración.

Sushi y mesa dulce, el increíble cumpleaños de Delfina, la hija de Fernando Burlando

Delfina, la hija de Fernando Burlando, disfrutó de un festejo marcado por la sofisticación y el cuidado en cada detalle. La reunión combinó una ambientación bien pensada con una propuesta culinaria que aportó un toque especial a la ocasión. La mesa dulce y el sushi fueron algunos de los platos más destacados de la noche.

Delfina Burlando

En las últimas horas, la abogada compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron algunos detalles de la celebración de su cumpleaños. “Cumple. Orgullosa de la mesita que armé con Cami y mi mamá. El mejor sushi de la historia. Los postres, una locura de ricos y lindos”, escribió en su publicación.

Entre las imágenes que publicó Delfina Burlando se pudo apreciar un ambiente íntimo y elegante, con una decoración cuidada que convirtió cada rincón en un espacio pensado para compartir. La mesa dulce fue uno de los puntos centrales de la velada, con un gran pastel con cobertura blanca y lluvia de chocolate que se destacó como protagonista, acompañado por copas individuales con cremas, frutas y chocolates.

El cumpleaños de Delfina Burlando

El conjunto se completó con velas encendidas en candelabros de vidrio y flores blancas en un jarrón alto, aportando un aire sofisticado y cálido. La iluminación tenue y el mobiliario moderno reforzaron la atmósfera de una celebración distinguida y acogedora. La propuesta gastronómica incluyó un buffet variado, donde el sushi ocupó un lugar destacado.

Delfina Burlando celebró su cumpleaños con su círculo más íntimo

A través de su cuenta de Instagram, Delfina Burlando posteó distintas imágenes donde se podían ver algunos detalles de la decoración de su cumpleaños. Entre ellos se vio en la mesa algunas bandejas decoradas con hojas verdes de gran tamaño; aportaron frescura y color a la presentación. Cada detalle estuvo pensado para destacar, integrando lo visual y lo culinario.

La mesa dulce, además de su atractivo estético, ofreció variedad y equilibrio. Los postres individuales permitieron que cada invitado disfrutara de sabores distintos, desde opciones con frutas frescas hasta preparaciones con chocolate y crema. La torta principal, con su diseño sencillo y elegante, se convirtió en el símbolo de la celebración.

Durante el evento, Delfina Burlando se lució con un estilo juvenil y moderno que acompañó la estética general del festejo. Optó por una blusa blanca anudada en la cintura que dejaba ver un bralette de encaje, combinado con pantalones oscuros y botas. Los accesorios completaron el conjunto con un collar de corazón rojo, una cadena dorada y una pulsera a juego.

Delfina Burlando

Delfina, la hija de Fernando Burlando, celebró su cumpleaños con un encuentro íntimo que reunió a familiares y amigos en un ambiente moderno y cuidado. La velada estuvo marcada por una propuesta gastronómica variada, donde destacaron el sushi y la mesa dulce, y detalles decorativos que aportaron un estilo elegante a la ocasión.

VDV