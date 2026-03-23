Olvida el minimalismo: Anita García Moritán impone el estampado hípico como la gran tendencia del año

En medio de una escapada familiar a Miami junto a Pampita y su hermano Benicio, Anita García Moritán volvió a robarse todas las miradas con un estilismo encantador. La pequeña lució un vestido liviano, perfecto para el clima cálido, que combinó comodidad, ternura y una impronta clásica renovada.

Pampita y Anita García Moritán

Lejos de las propuestas más neutras y minimalistas, su look apostó por un detalle con mucha personalidad: el estampado hípico. Con caballitos en tonos suaves y un diseño de silueta suelta. Así, Anita García Moritán confirmó que la moda infantil también encuentra en los prints temáticos una forma de sumar carácter sin resignar frescura ni naturalidad.

El estampado que marcó el look de Anita García Moritán

El gran protagonista del outfit de Anita García Moritán fue, sin dudas, el vestido con estampa de caballitos, una elección que remite a un universo clásico, elegante y lúdico al mismo tiempo. En tonos delicados y con una caída liviana, la prenda logró un equilibrio ideal entre lo sofisticado y lo infantil, convirtiéndose en una pieza tan versátil como especial.

Anita García Moritán

Este tipo de estampados, inspirados en el universo ecuestre, pisan cada vez más fuerte en la moda de la temporada. Ya no se trata solo de básicos lisos o prendas sin demasiada información visual: ahora, los prints con identidad propia ganan terreno y elevan incluso los diseños más simples.

El detalle que completó el look de Anita García Moritán

Además del estampado, otro de los puntos fuertes del look de Anita García Moritán estuvo en el diseño del vestido. El cuello con volado en contraste enmarcó la parte superior de la prenda y le sumó un aire romántico que potenció todavía más el encanto del conjunto.

Anita García Moritán

El styling se completó con el pelo semi recogido con un moño, una elección simple pero efectiva que reforzó el espíritu espontáneo y natural del look. Así, Anita García Moritán no solo volvió a mostrarse fiel a un estilo dulce y fresco, sino que también confirmó que el estampado hípico, acompañado de detalles clásicos, puede convertirse en una de las grandes tendencias del año.