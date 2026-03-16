Maxi López se transformó en una de las personalidades revelación no sólo de MasterChef Celebrity (Telefe), sino también del espectáculo en general. La dupla televisiva que logró conformar con Wanda Nara, sumado al impensado talento culinario hizo que sea uno de los seis mejores del programa gastronómico más famoso del mundo. Es por ello que, en la antesala a la gran final, el exfutbolista ya tendría destinado el millonario premio si llegara a ganar el concurso. Por su puesto, la conductora tendría su parte.

El divertido ida y vuelta de Maxi López con Wanda Nara

Como es la costumbre del certamen de Telefe, Wanda Nara se dispuso a recorrer las islas de los participantes en búsqueda de testimonios respecto a la experiencia con la elaboración de los platillos, o bien, acerca del plano privado y personal de cada uno. En el caso de su intercambio con Maxi López, la presentadora mantuvo el sello que los conformó como dupla: los reproches económicos, las chicanas y hasta los momentos de complicidad que supieron conformar tras la separación de la mediática con Mauro Icardi.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity | Instagram

En este marco, el dinero siempre fue el hilo conductor de su vínculo. Sobre todo, después del millonario divorcio y división de bienes entre el exdelantero y la afamada rubia. Al ver que estaba “sobrado” con el tiempo, Wanda preguntó: “¿Querés que vaya y hablamos de los chicos?”. López aceptó esperanzado en que su ex lo iba a ayudar en la selección de los productos para la cocción a cambio de “un regalito”.

Mientras ella mantuvo la negativa de que no estaba “haciendo changas extras”, desvió la conversación hacia el destino del premio si llegara a consagrarse campeón: “¿Qué vas a hacer, Maxi con la plata del premio?”, le consultó directa y sin rodeos. “La voy a dividir en partes iguales para mis hijos”, exclamó él de inmediato. Anonadada por la respuesta, la mayor de las hermanas Nara lanzó: “Ah…pensé que entre la sueca y yo. Dije: ´¡Qué generoso!´”. “Ya te habías emocionado”, bromeó el cocinero amateur.

Wanda Nara y Maxi López | Instagram

¿Maxi López beneficia a Wanda Nara?

Teniendo en cuenta que Maxi López tiene tres hijos con Wanda Nara y dos con Daniela Chistiansson, su primera esposa se llevaría una tajada mayor. “Para este lado vienen treinta millones, también me sirve”, sostuvo radiante. Finalmente, se dispuso a visitar a los demás concursantes, no sin antes dispararle un divertido palito a su ex.

“Voy a ver que van a hacer con la plata tus compañeros porque a vos no te va a quedar ni un peso. ¡Tantos hijos que te pusiste a tener!”, concluyó. Como era de esperarse, el comentario provocó risas en el estudio y volvió a reflejar el tono distendido con el que ambos se manejan frente a la pantalla. A su vez, el clip se viralizó en redes sociales generando todo tipo de reacciones en los cibernautas.

En medio de risas, chicanas y complicidad frente a las cámaras, el intercambio entre Maxi López y Wanda Nara volvió a demostrar que, más allá de las diferencias del pasado, ambos saben cómo convertir su matrimonio en humor. Así, mientras la competencia de MasterChef Celebrity se acerca a su gran final, el exfutbolista no solo continúa consolidándose como uno de los participantes más destacados del certamen, sino también como una de las figuras que más momentos virales y comentados genera dentro del reality.

NB