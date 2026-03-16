Así es la casa de Carlos Tévez: lago artificial, museo personal y metegol homenaje a Boca

Carlos Tévez es uno de los futbolistas con una gran carrera dentro de diversos clubes. Esto llevó a que pudiera construir una hermosa familia y un gran hogar donde disfrutar de divertidos momentos. Si bien muchos usuarios pudieron ver postales de él dentro de su mansión, esta vez decidió abrir las puertas de su intimidad y mostrarle a todos las habitaciones que tiene. Desde un lago artificial, pasando por un museo personal y hasta homenajes a Boca Juniors, el deportista sorprendió a todos con la inmensidad de su casa, que fusiona el fanatismo con la modernidad.

Carlos Tévez

Así es la impresionante mansión de Carlos Tévez

Carlos Tévez no dudó en hacer un house tour de su impresionante mansión, mostrando un poco de la intimidad en la que vive. En un video que compartieron los influencers de Shoot for Love World, en su cuenta de Instagram, dejaron en claro que la modernidad es uno de los estilos que él busca para su hogar. Sin embargo, lejos de las tendencias actuales minimalistas, el futbolista apunta por el maximalismo que le da el fanatismo por el fútbol, y crea un museo en su honor.

En el comedor, tiene un estante con sus trofeos y premios de diferentes campeonatos, con algunas fotografías junto a sus hijos en los momentos más importantes. Además de esto, presenta un largo pasillo con un gigantesco mural en su honor. Las mejores poses de sus jugadas o momentos en los equipos que amó hacen que el invitado llegue a una habitación donde hay una colección de sus camisetas, junto a un metegol de la Bombonera.

Pileta natural y montañosa: el exterior de la casa de Carlos Tévez

Sin embargo, su decoración de fanático por el fútbol no fue lo único que llamó la atención de la casa de Carlos Tévez. El futbolista también busca la comodidad y los momentos relajantes de su familia, y por eso apunto a dos ambientes en el exterior. Por un lado, tiene un quincho donde hace los eventos y recibe a las personas, con una gran pileta climatizada, para la temporada de bajas temperaturas.

Por el otro lado, se destaca una hermosa pileta natural, siguiendo con los lineamientos de las nuevas tendencias. Entre una estructura montañosa, que imitaba un acantilado real, se daba paso a un lago de gran tamaño, donde todos podían disfrutar del aire libre y una jornada en el agua. Este detalle agregó inmensidad a la propiedad que enamoró a sus seguidores y a los influencers que fueron parte del house tour.

Las piletas de Carlos Tévez

Carlos Tévez demostró que la modernidad, la naturaleza y el fanatismo pueden fusionarse, al momento de armar tu lugar de initmidad junto a tu familia. El futbolista mostró, por primera vez, su enorme casa, y sorprendió a todos sus seguidores y a los amantes del diseño de interior. De gran tamaño, con lago artificial, museo personal y metegol homenaje a Boca, dejó en claro su amor por el fútbol y por encontrar un lugar en paz para sus hijos.

A.E