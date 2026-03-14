Adiós a las luces blancas: Florencia Peña impone la tendencia de lámparas de campana para una habitación ultra cálida

En el mundo del interiorismo, el concepto de "hogar" ha evolucionado hacia la búsqueda de refugios sensoriales. Ya no basta con que una habitación sea funcional o estéticamente agradable, ahora debe sentirse de una manera específica. Florencia Peña, siempre a la vanguardia de las tendencias de estilo de vida, ha capturado esta esencia a la perfección en su dormitorio principal.

A través de sus redes, la conductora dejó ver un rincón donde la armonía visual es la regla. Pero más allá del imponente respaldo geométrico o los textiles en tonos off-white, el foco de atención se posó sobre su mesa de centro: un par de lámparas de campana de vidrio (estilo cloche) con filamentos cálidos. Esta elección no es casual, representa el fin de una era de iluminación fría y plana para dar paso a la "luz de diseño escenográfico".

¿Qué es la tendencia de lámparas de campana y de dónde viene?

Esta tendencia, que ha cobrado una fuerza inusitada en este 2026, tiene sus raíces en una mezcla de dos corrientes: el neoclasicismo y el lujo silencioso. Las campanas de vidrio o cloches se utilizaban originalmente en la Francia del siglo XIX para proteger plantas delicadas o exponer objetos preciosos en museos.

Habitación de Florencia Peña

Al trasladar este concepto a la iluminación, el diseño busca "enmarcar" la luz como si fuera una obra de arte. No se trata simplemente de iluminar un espacio, sino de proteger una llama simbólica. La tendencia proviene de los hoteles boutique de Europa, donde se busca que el huésped se desconecte del caos exterior. En la habitación de Florencia Peña, estas lámparas actúan como puntos focales que invitan al descanso y a la introspección, alejándose de la frialdad de los plafones de techo o las dicroicas tradicionales.

Las ventajas de sumar esta tendencia a tu habitación

Adoptar el estilo de Florencia Peña no solo es una cuestión de estatus visual, sino que aporta beneficios directos al bienestar diario. Al abandonar las "luces blancas" o azuladas, el cerebro comienza a segregar melatonina de forma natural. La luz cálida contenida en el vidrio ámbar o transparente emula el atardecer, preparando el cuerpo para dormir.

Estas lámparas funcionan como esculturas durante el día. Aun apagadas, el cristal y los detalles en metal (como el dorado que luce Peña) aportan un brillo sofisticado que eleva la categoría del mobiliario.

A diferencia de una lámpara con pantalla de tela que dispersa la luz, la campana de vidrio permite una iluminación direccional y suave, ideal para crear "burbujas" de relax en mesas ratonas o mesas de luz.

Florencia Peña

Para lograr este efecto ultra cálido, la clave está en el contraste de materiales. Florencia Peña combina el vidrio transparente de sus lámparas con una mesa de mármol de vetas grises y una estructura metálica dorada. Esta mezcla de texturas (frío/calor, duro/frágil) es lo que define el lujo moderno este año.

Si estás pensando en renovar tu cuarto, recordá que menos es más. Una o dos piezas de este estilo son suficientes para transformar la energía de todo el ambiente. Como bien demuestra Florencia Peña, el secreto no es iluminar más, sino iluminar mejor.

AM