Así es la nueva habitación de Florencia Peña: sillones XXL a juego con la cama, baño estilo spa y un impactante vestidor

Florencia Peña suele compartir las grandes remodelaciones que lleva a cabo en su casa, en la que vive con su esposo Ramiro Ponce de León. En esta oportunidad, la actriz mostró el antes y después de su habitación, la decoración elegida para este sector y lo satisfecha que quedó con el resultado.

Moderno y sofisticado: el estilo que lleva la habitación remodelada de Florencia Peña

Florencia Peña cautivó a sus millones de seguidores con un video donde deja ver la transformación del espacio favorito de su hogar: la habitación. Con la palabra "antes", la actriz mostró el proceso de obra que debió pasar este ambiente para llegar a convertirse en uno amplio y luminoso con estilo moderno.

La nueva habitación de Florencia Peña

En su recorrido, Florencia Peña compartió que en su cuarto predominan los tonos neutros como el blanco, beige y gris, los cuales aportan luminosidad y una sensación de calma al espacio, y posee detalles en dorado, que le brindan un toque elegante y cálido. Según se puede observar, en el centro se encuentra la cama de gran tamaño y vestida con ropa de cama blanca de líneas simples y mullidas, acompañada por almohadones en tonos claros que refuerzan la estética minimalista.

La nueva habitación de Florencia Peña

A los pies se ubica un banco tapizado en rosa empolvado, que funciona tanto como apoyo decorativo como también de asiento para quienes visitan su habitación. Detrás del respaldo se destaca un panel decorativo en color gris topo con diseño geométrico en líneas doradas mientras que a ambos lados de la cama se encuentran las mesas de luz, integrándose con coherencia visual.

La nueva habitación de Florencia Peña

Además, Florencia Peña decidió colocar una mesa baja de mármol blanco con vetas grises y estructura metálica dorada para reforzar su aire funcional. Sobre ella, hay dos fanales de vidrio con detalles dorados y luz cálida, que generan una atmósfera íntima y relajante, ideal para el descanso.

Colores neutros, detalles dorados y espacios integrados: Florencia Peña dejó ver su increíble habitación

La habitación de Florencia Peña contiene un living integrado de estilo sofisticado. El mobiliario se destaca por sus líneas suaves y contemporáneas. El sofá principal, tapizado en tono arena, está acompañado por almohadones en gamas similares que refuerzan la armonía del mismo. Frente a él, se encuentra una mesa ratona de mármol blanco con estructura metálica y butacas circulares con respaldo envolvente. Asimismo, se puede ver que hay pequeños pufs tapizados que completan el juego a puro confort y un televisor ubicado arriba de un rack de madera blanca.

La nueva habitación de Florencia Peña

El piso es de porcelanato tipo mármol con vetas grises y la iluminación juega un rol clave: luces empotradas y tiras LED perimetral en el cielorraso. La habitación de Flor Peña también cuenta con amplios ventanales que tienen cortinas de gasa blanca, las cuales permiten el paso de la luz natural de manera suave.

La nueva habitación de Florencia Peña

Debido a la gran cantidad de ropa que posee Florencia Peña y su pasión por la moda, su cuarto tiene un vestidor con puertas de vidrios que permiten ver dónde están colocadas las prendas y los calzados. Todos ellos ubicados por color y estilo. Pasando este lugar, se encuentra su amplio y luminoso baño con ducha, estantes, ventana, espejos y azulejos de escama de pez. En su toilette predomina el color blanco y los detalles en negro.

Junto a su publicación, la actriz escribió súper conforme y feliz: "El resultado fue increíble. Amamos como quedó. La premisa era volverlo un lugar cómodo y con espacios para convertirlo en nuestro refugio cuando la casa se pone modo multitud. Hijos, amigos, parejas". En resumen, así es la nueva habitación de Florencia Peña: sillones XXL a juego con la cama, baño estilo spa y un impactante vestidor. Sin dudas, un espacio de estilo moderno y sofisticado, con una marcada impronta hotel boutique.