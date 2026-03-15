Javier Saiach, diseñador, elige los tres mejores looks de los Oscars 2026

La 98ª edición de los Premios Oscar volvió a confirmar que la alfombra roja es casi tan protagonista como las estatuillas. Antes de que comenzara la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, todas las miradas recayeron en los looks elegidos por las estrellas, que desfilaron con propuestas que oscilaron entre la elegancia clásica y algunos más audaces. En este marco, para el diseñador Javier Saiach, la estética de este 2026 tuvo una impronta muy definida y distinta a la de otras ediciones.

Las pronunciadas tendencias de esta edición de los Oscars 2026

Según explicó Saiach al analizar -en exclusiva para Caras- la gala de los Premios Oscar, la tendencia predominante fue clara desde el primer momento. “La alfombra roja de los Oscar 2026 fue muy particular. Se vio mucho más clásica, fue prácticamente apoderada por tres colores: los reyes de la noche fueron el blanco y el negro. Como opción de color, el colorado”, describió el experto fashionista. En ese sentido, también destacó la presencia de dos siluetas dominantes -y antagónicas entre sí-: “Con respecto a los cortes se vieron dos líneas: las faldas acompañando el cuerpo y las muy grandes”.

Elle Fenning, Anna Wintour, Mía Goth | Créditos: Instagram The Academy

En cuanto a los detalles de diseño, el especialista señaló que el escote que marcó la temporada fueron los tops sin mangas en diferentes cortes y texturas. “El escote de la temporada es, sin lugar a dudas, el strapless en todas sus variantes, tanto cortado a la cintura como a la cadera”, explicó. A su vez, en numerosas piezas ese recurso se combinó con volúmenes o estructuras adicionales. “En algunos vestidos al strapless se le sumó volúmenes en la parte del escote, otros tenían peplum”, detalló Saiach, subrayando cómo los estilistas buscaron sumar dramatismo a partir de la construcción de la prenda.

Leonardo Dicaprio y Demi Moore | Créditos: Instagram The Academy

Otra característica que llamó la atención fue la moderación en el uso de accesorios. “Un dato llamativo de esta edición de los Oscar 2026 fue que, al contrario de otras alfombras rojas, hubo austeridad con respecto a las joyas”, señaló. Por esta razón, en lugar de grandes piezas brillantes, muchas celebridades apostaron por estilismos más depurados, donde el protagonismo recaía casi exclusivamente en la prenda principal o en la estructura del diseño.

Aulí´i Cravalo, Barbie Ferreira y Danielle Brooks | Créditos: Instagram The Academy

Los tres looks más destacados de los Oscars 2026

Entre los looks femeninos más destacados de los Oscars 2026, Javier Saiach eligió tres que, según su criterio, marcaron la noche. Uno de ellos fue el de la icónica actriz Demi Moore. “Los tres vestidos para mí más importantes fueron el de Demi Moore con ese strapless con el borde de plumas de gallo, imponente con el degradé en el corsage con los colores tornasolados de un pavo real verde del centro del ojo de la pluma y el degradé de plumas de gallo también abajo”, describió.

El segundo fue el de Nicole Kidman, quien volvió a apostar por una paleta suave: “Ese strapless rosa palo… Ella nos tiene acostumbrados a usar ese tono sobre tono que para muchos estilistas internacionales es un gran recurso para lograr un look joven”, comentó, y agregó que le resultaron especialmente atractivas “las plumas que llevaba, con ese color gris que era contrarrestante”.

Mckenna Grace, Regina Hall y Teyana Taylor | Créditos: Instagram The Academy

La tercera figura que captó su atención como especialista en moda fue el de Elle Fanning, con un vestido de espíritu romántico y gran volumen. “Con ese corsage con motivos orgánicos de florecillas y hojas en plata, la gran falda blanca con esos bordados desde el bajo hacia arriba que hacían entrever formas orgánicas, bien de alfombra roja”, sostuvo. También se apoyó en imagen de Anne Hathaway, cuyo outfit lo trasladó a otras épocas. “Me recordaba mucho a los vestidos de antes de John Galliano de Dior, a ese look del Dior de los 2000”, expresó, aunque aclaró que no le convenció “la combinación de aros con la gargantilla”.

En cuanto a otras figuras presentes en la gala, el fashion designer valoró la fidelidad al estilo de Anna Wintour, quien apareció con un conjunto que combinaba un imponente saco con un vestido blanco junto a detalles florales. Mientras tanto, en el rubro masculino destacó a Jacob Elordi, a quien definió como “correcto y clásico”, y a Pedro Pascal, aunque consideró que “le faltaba algo para lo que siempre nos tiene acostumbrados”. Finalmente, más crítico fue con Fran Drescher: “No me gustó. Me pareció que el look era demasiado clásico, el peinado era el mismo de siempre y el clutch nada; parecía más una versión de la Nana Fine que la misma actriz en una alfombra de Oscar”.

Benicio del Toro, Deylor Lindo y Timothée Chalamet | Créditos: Instagram The Academy

De esta manera, la alfombra roja de los Oscars 2026 dejó en claro que la moda sigue siendo la gran protagonista de cada edición. En medio del brillo de Hollywood, los looks en de las celebridades más destacadas de la industria cinematográfica mostraron que estética estaba dominada por la elegancia clásica en los varones, el minimalismo en las joyas y accesorios, y el protagonismo del strapless en las damas.

NB