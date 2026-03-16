La coincidencia fashion de la China Suárez con Wanda Nara que reaviva la teoría del uso de su guardarropas

Desde que se desató el denominado WandaGate en el 2021, Wanda Nara y Eugenia “China” Suárez mantienen una rivalidad mediática que se instaló con fuerza en las redes sociales. Sobre todo, después de la segunda, y definitiva, separación de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) de Mauro Icardi. El regreso a Argentina de la mediática significó tener que dejar en stand by sus pertenencias en Turquía hasta que pueda realizar la mudanza definitiva, en especial su lujoso guardarropa. Según versiones instaladas en la web, la actriz estaría haciendo uso de las pertenencias fashionistas de su archienemiga.

Wanda Nara y la China Suárez: la coincidencia fashionista que volvió a enfrentarlas en redes

A más de cuatro años del WandaGate, cada gesto, publicación o elección estética de las dos figuras sigue generando comentarios entre los usuarios, que no tardan en buscar similitudes y reavivar la histórica rivalidad que comenzó en 2021. En esta oportunidad, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a quedar enfrentadas a partir de un llamativo detalle de vestuario.

Mauro Icardi y la China Suárez | Instagram

Todo comenzó cuando la actriz se fotografió junto a Mauro Icardi en lo que parecía una visita fashionista a una alta casa de modas, lo que rápidamente captó la atención de los cibernautas. En dicha postal, la artista posó con un look elegante y minimalista compuesto por un conjunto en tonos beige, con pantalón sastrero amplio, combinado con un blazer negro de corte oversize. El estilismo se completó con sandalias de taco y una cartera pequeña negra, lo que le daba al conjunto un aire sofisticado y relajado al mismo tiempo.

El detalle que encendió el debate fue que muchos usuarios recordaron haber visto un outfit muy similar en otra oportunidad en la mayor de las hermanas Nara. En distintas cuentas de la red social X (ex Twitter) comenzaron a circular comparaciones entre una imagen de la intérprete y otra fotografía tomada tiempo atrás, en la que se veía un conjunto prácticamente idéntico utilizado por Wanda. Las capturas se viralizaron y rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones.

Desde la cuenta En Lo Picante, conocida por difundir contenido del mundo del espectáculo, publicaron ambas fotos juntas junto a una lapidaria frase: “La historia sin fin…”. Como era de esperarse, la publicación no tardó en repercutir en los usuarios y abrió un nuevo debate entre los seguidores, que comenzaron a discutir si se trataba de una simple coincidencia fashionista o de copia al detalle.

Semejanzas de los looks de la China Suárez y Wanda Nara | X (ex Twitter)

Wanda Nara Vs. la China Suárez

El tema de la ropa no es nuevo dentro de esta historia entre Wanda Nara y la China Suárez. Desde hace tiempo circulan versiones sobre las pertenencias que habrían quedado en Turquía cuando se produjo la separación entre la empresaria y el futbolista. Según trascendió en distintos portales y programas de espectáculos, en la propiedad que compartía el matrimonio todavía habría parte del vestidor y accesorios de lujo -carteras, joyas y relojes-, algo que también alimentó rumores y especulaciones en materia de las ambiciones de la actual pareja del deportista.

Tal es así que cada paso que da la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio es seguido de cerca con lupa por toda la comunidad digital, quien está enfocada en cada paso que da. En contraposición, Eugenia intenta desprenderse de estas teorías conspirativas en su contra mostrando las etiquetas de los productos, dando cuenta la diferencia del talle y hasta la originalidad de los mismos, dejando en claro que solo se trata de una simple coincidencia y semejanza en materia de moda.

China Suárez Vs. Wanda Nara | Instagram

Una vez más, Wanda Nara y la China Suárez quedaron envueltas en un nuevo round de un enfrentamiento que parece no perder vigencia con el paso del tiempo. Ya sea por gestos, publicaciones o elecciones fashionistas, cualquier detalle vuelve a despertar la reacción de los haters y confirma que el enfrentamiento mediático entre ambas sigue generando repercusión en redes y en el mundo del espectáculo.

NB