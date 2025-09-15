Así fue el cumpleaños de la China Ansa: torta frutal, rodeada de familia y cumpliendo un sueño

Josefina “China” Ansa está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida. Luego de haber anunciado el embarazo de su segundo hijo, la conductora vive momentos sumamente especiales rodeada del amor de su familia, los cuales comparte en su cuenta personal de Instagram. En esta oportunidad, este domingo 14 de septiembre, sus historias se llenaron de fotos y videos referentes a la celebración de su cumpleaños número 36.

La China Ansa cumplió 36 años | Instagram

Así celebró la China Ansa su natalicio

La China Ansa es una de las periodistas más simpáticas de la televisión y de los programas de streaming. Su buen sentido del humor y su simpleza a la hora de dirigirse al público la consagraron como una nueva personalidad pública que cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales. La popularidad alcanzada durante estos años de exposición pública hizo que los espectadores se identifiquen con ella al punto tal de invitarlos a formar parte de su día a día contando los pormenores de su vínculo sentimental con Diego Mendoza, su hija India y los momentos más tiernos de su embarazo de 35 semanas.

Así, este fin de semana, deslizó algunos de los momentos más conmovedores luego de festejar sus 36 años rodeada de su compañero de vida, la niña de dos años, familiares y amigos. El escenario fue el patio de su casa: aprovechando los días agradables que se asoman con la llegada de la primavera, la joven conductora desplegó la tradicional mesa de cumpleaños donde apoyó una gran torta frutal con bengalas y llena de velitas finas color rosadas. Además, para ampliar el abanico gastronómico desplegó, de manera triangular, unos postres individuales de diferentes sabores para que cada invitado decida por sí solo qué degustar.

De acuerdo con las imágenes que aparecen en sus historias de 24 horas, se puede apreciar que la homenajeada eligió un servicio de catering cuidando cada detalle para que los comensales se sientan a gusto y pasen una jornada a pura diversión. Gazebos colocados alrededor de la piscina y sillones de jardín pusieron el broche de oro para hacer de un cumpleaños casero, un verdadero evento.

China Ansa y su hija India | Instagram

"Cumple feliz para mí. Un presente jamás imaginado. Estoy viviendo un sueño. Soy la mujer más amada y afortunada del planeta. Gracias por sacar mi mejor versión", escribió la China Ansa en un posteo que realizó en su feed con dos imágenes que sintetizaron a la perfección sus sentimientos: su familia de cuatro. Con una carrera en ascenso y un Martín Fierro bajo el brazo, la comunicadora demostró que todos los sueños pueden cumplirse.

NB