La China Ansa atraviesa la recta final de su embarazo, fruto de su amor con Diego Mendoza, y por eso, antes de dar a luz, decidió realizar su último viaje familiar de a tres junto a su hija India. A través de su red social, la periodista compartió el tierno álbum de fotos de su viaje soñado a Estados Unidos y escribió unas palabras muy especiales para despedir su panza.

Las paradisíacas vacaciones de la China Ansa y su familia: "Las últimas con mi bebé en la panza"

La China Ansa cuenta con un millón de seguidores en Instagram, conduce "Lado V" en Telefe y espera su segundo hijo con su esposo Diego Mendoza. Este gran presente laboral y personal se encuentra acompañado de un viaje a Estados Unidos que realizó, recientemente, con su familia para disfrutar de sus últimos momentos con su enorme panza.

"Se van las últimas placas con mi bebé en la panza. Un retrato, un momento a solas con Rafael", escribió, emocionada, la conductora sobre la inminente llegada de su bebé. Y agregó en su posteo: "Y sí, voy a ser mamá de nuevo. Mamá por segunda vez. Voy a tener dos hijos… pronto vamos a ser cuatro".

La China Ansa

Las imágenes soñadas la mostraban en Halandalle Beach, ubicado en el sur de Florida, y luciendo un traje de baño en tono off white que le permitió mostrar el tamaño de su abdomen. Con una sonrisa en su rostro y gafas de sol, la China Ansa se despidió de esta tierna etapa y se mostró ansiosa por el nacimiento de su hijo.

La China Ansa

En otra publicación, la periodista compartió la felicidad y dulzura de su hija India, de dos añitos, que también se encuentra esperando con ansias a su hermanito. Sonriendo al igual que su mamá y con un malla floreada, acompañada de una gorra con moño en color rosa, la pequeña juega en el mar mientras es fotografiada por sus papás.

India, la hija de la China Ansa.

En otra fotografía, la niña se encuentra jugando en el agua junto a su papá. Este momento tan especial quedó registrado por la China Ansa, quien subió la postal a su cuenta de Instagram y reflexionó acerca de su pareja, Diego Mendoza: "Yo creí que estaba eligiendo al mejor para mí, pero estaba eligiendo al mejor para ella".

Diego Mendoza, esposo de la China Ansa, junto a su hija India.

Por último, la China Ansa enterneció, una vez más, con una imagen de su primogénita posando en la playa con el mar de fondo y mirando a cámara. Junto a la misma, escribió con humor: "Cualquier similitud con Moana es pura coincidencia". Sus publicaciones cosecharon miles de "likes" y cientos de mensajes por parte de sus seguidores. "Hermosa familia", "India es tan linda", "China estás hermosa", "Felicidades", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron los usuarios.

India, la hija de la China Ansa

De esta manera, la China Ansa mostró sus paradisíacas vacaciones en familia junto a un carrusel de fotos con causaron mucha ternura en las redes sociales. "Las últimas con mi bebé en la panza", escribió, ansiosa y emocionada, sobre Rafael, su bebé en camino, fruto de su amor con Diego Mendoza.