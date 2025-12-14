Así fue el cumpleaños de Denise Dumas: rodeada de famosos, pista de baile en el living de su casa y un show especial de Patricia Sosa

El pasado 2 de diciembre, Denis Dumas cumplió 51 años y, este fin de semana, decidió celebrarlo a lo grande en su casa. Como era de esperarse, las imágenes del festejo no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde se la pudo ver rodeada de famosos, con pista de baile en el living y un show especial de Patricia Sosa. Asimismo, visiblemente emocionada, la propia conductora se pronunció en su cuenta personal de Instagram asegurando que celebró “la vida”.

Todos los detalles del cumpleaños de Denise Dumas

Este fin de semana fue más que especial para Denise Dumas quien llevó a cabo el festejo de su cumpleaños número 51. De acuerdo con el material fotográfico y audiovisual que compartió en la famosa red social de la camarita, al evento casero asistieron decenas de famosos. Entre ellos se destacó la presencia de Patricia Sosa, Ángel de Brito, Pía Shaw, Oscar Mediavilla, Matilda Blanco, Nicolás Peralta, y su marido, Martín “Campi” Campilongo.

Todos ellos disfrutaron de la celebración de manera relajada, oficiando la propia Pía de DJ y con un recital en vivo de la célebre cantante, quien interpretó el clásico de clásicos: Aprender A Volar. “Cantamos a los gritos. Bailamos, brindamos y ¡festejamos la vida!”, escribió la cumpleañera al pie de las fotos más significativas de la noche donde se la puede ver radiante y feliz cantando a viva voz.

Además, la actriz sorprendió a los allí presentes con un menú de lujo: una pierna de cerdo marinada y asada a fuego lento y una entrada caliente. “¡Apenas un poquito de un festejo divino de cumple! Rodeada de amigos y familia… qué más se puede pedir. Comimos mucho y riquísimo. Pedí el mejor pernil y bandejeo de empanaditas, tortillas y pizzas”, sostuvo.

La felicidad de Denise Dumas

A juzgar por las imágenes propiciadas por la propia Denise Dumas, cada uno de los que asistió al festejo pudo disfrutar del despliegue de una barra de bebidas al aire libre auto service. Además, música a pedido y hasta un karaoke que se convirtió en un verdadero show musical por parte de la cantante popular.

Al momento de cantar el feliz cumpleaños, la presentadora se vio sumamente emocionada. Pese a que la mesa dulce no contó con grandes presentaciones ni variedades de sabores, el momento más significativo fue cuando cerró los ojos, pidió sus deseos y sopló la velita. A un costado, la esperaba Campi, su compañero de vida y padre de sus hijas Francesca y Emma, quien la recibió con un fuerte abrazo y un beso cargado de amor.

“Rodeada de amigos y familia… qué más se puede pedir”, exclamó Denis Dumas en dicho posteo, una frase que se tradujo en un cumpleaños de lo más especial para ella en compañía de sus seres queridos, de un catering de lujo y diversión asegurada. “Qué divertido estuvo. Gracias por tanta magia”, aseguró Nico Peralta, mientras que la periodista de espectáculos lanzó: “Fiestón”. De esta manera, la pareja del humorista dejó en claro que no sólo conserva buenos compañeros de trabajo, sino grandes amigos que se transformaron en parte de su familia.

