Denise Dumas celebró el cumpleaños número 18 de su hija Emma: "Sos todo lo que está bien"

Denise Dumas se emocionó al dedicarle unas palabras muy especiales a su hija Emma, fruto de su amor con Martín "Campi" Campilongo, por su cumpleaños número 18. A través de su red social y con un carrusel de fotos inéditas junto a la joven, la conductora la felicitó en su día y le recordó cuánto la ama.

Para celebrar una fecha muy especial, Denise Dumas abrió el baúl de los recuerdos en búsqueda de fotos inéditas y súper tiernas de su hija Emma, fruto de su matrimonio con Martín "Campi" Campilongo, para luego compartirlas con sus miles de seguidores de Instagram. Aunque eso sí, no se trató de un simple posteo nostálgico sino que fue con motivo de celebrar sus 18 años.

Denise Dumas junto a su familia.

La publicación, que reunía imágenes juntas, en familia y recuerdos de la joven cuando era pequeña, estuvo acompañado de un mensaje repleto de amor y palabras sentidas: “¡Esta bebita de rulos enormes y carcajada contagiosa, hoy cumple 18! ¡Feliz cumple Emmita de mi corazón! ¡Sos todo lo que está bien en esta vida!".

Emma, la hija de Denise Dumas y Campi.

Luego, la conductora escribió con orgullo sobre su hija Emma: "Te admiro, me enseñás cada día, y podría seguir hablando cosas lindas de vos por horas, pero sé que te las dije todas…". Por último, muy conmovida y sintiendo el paso del tiempo, Denise expresó en su posteo: "¡Que seas siempre feliz, mi amor! ¡Te merecés todo lo mejor! ¡Te amo tanto que nunca lo vas a saber! ¡Hoy se festeja!”.

Denise Dumas junto a su hija Emma.

A los pocos minutos, su emotiva dedicatoria con postales y un afectuoso saludo recolectó miles de "likes" como también cientos de mensajes con "feliz cumpleaños" para Emma. Entre ellos, el de José María Listorti, quien trabajó muchos años junto a Denise Dumas en la conducción de "Este es el show", y el de Patricia Sosa. El conductor comentó sorprendido: "Nooo, ¿18 años ya?". La cantante, por su parte, escribió: "18, por Dios. Está hermosa, felicidades".

Denise Dumas junto a su hija Emma.

La cumpleañera también se hizo presente para agradecer el hermoso gesto de su mamá y responderle con un "te amo con toda mi alma" junto a dos emojis con ojitos en forma de corazones. A comparación del perfil alto de sus padres debido a sus carreras artísticas, Emma decide llevar un estilo de vida discreto. De hecho, en su cuenta de Instagram posee sólo 3900 seguidores y se limita a compartir postales de sus viajes en familia, sus looks y su amor por los caballos.

