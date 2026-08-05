Así fue el cumpleaños de Helena, la hija de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez: decoración en tonos pastel, globos y tiernos peluches

Helena, la hija de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez, celebró sus diez años con una propuesta pensada para transmitir calidez y sencillez. La ambientación se destacó por una paleta de colores suaves y detalles que reforzaron la idea de un festejo íntimo y familiar. La decoración incluyó elementos que aportaron ternura y un aire infantil, en un entorno preparado para disfrutar de un momento especial junto a sus seres queridos, sin perder la coherencia estética que caracteriza a la familia.

Colores claros y peluches: La celebración de los años de Helena, la hija de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

La celebración por los 10 años de Helena, hija de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez, se realizó con una estética pensada para transmitir calidez y ternura. En las últimas horas, la presentadora compartió en sus redes sociales un video que enterneció a todos sus seguidores, mostrando la decoración del cumpleaños de su hija. La ambientación se basó en tonos pastel, con una paleta que incluyó rosados suaves, lilas tenues, celestes claros y cremas, acompañados por blancos y detalles nude.

El resultado fue un espacio sereno y acogedor, ideal para una etapa de transición hacia la preadolescencia, donde la delicadeza se convirtió en el eje central de la decoración. Uno de los elementos más destacados fueron los globos, dispuestos en arcos y composiciones orgánicas que aportaron movimiento y frescura. Se utilizaron distintos tamaños, con acabados mates y satinados que reforzaban la suavidad de los colores elegidos. La mesa principal y el área de fotos quedaron enmarcadas por guirnaldas y columnas de globos.

Además, Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez eligieron colocar un detalle especial para Helena, una serie de peluches que marcaron la celebración. Ositos, conejos y pequeños animales en tonos coordinados con la paleta pastel se distribuyeron en la mesa dulce y en rincones estratégicos, aportando un aire infantil y emotivo. Estos elementos reforzaron la idea de un festejo íntimo y familiar, donde la ternura y la sencillez tuvieron protagonismo.

Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

La mesa principal mantuvo la coherencia estética con una torta de diseño simple, acompañada por flores en tonos suaves y detalles en madera y cerámica que aportaron textura. La iluminación cálida, posiblemente con guirnaldas de luces, realzó los colores sin excesos y completó un escenario pensado para celebrar con alegría contenida y mucho cariño.

Los 10 años de Helena, la hija de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez, marcados por el perfil bajo de la familia

Cabe destacar que Helena nació en 2016, fruto de la relación entre Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez. Desde entonces, sus padres mantienen un perfil bajo respecto a la exposición de sus dos hijos, compartiendo imágenes solo en momentos especiales como cumpleaños o viajes familiares. La decisión de preservar la privacidad de los menores es una constante en la pareja, que evita mostrar el rostro de la niña y León, el menor de los hermanos.

Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

A lo largo de estos diez años, la pequeña creció en un entorno cuidado y discreto, donde la prioridad ha sido mantener la intimidad familiar. Las pocas ocasiones en que se compartieron fotos o videos de ella o de su hermano estuvieron vinculadas a celebraciones importantes, como el reciente cumpleaños, que permitió ver parte de la decoración y el ambiente preparado para la menor.

La relación entre Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez se consolidó hace más de una década, y juntos formaron una familia que combina la vida profesional del conductor con la dedicación de escritora en el ámbito personal. La pareja mostró siempre un estilo de vida sencillo, priorizando los momentos compartidos y la crianza de sus hijos en un entorno de bajo perfil. La celebración de los 10 años de Helena, su primera hija, fue un reflejo de la felicidad y el cuidado con el que ambos tratan la crianza de los pequeños.

Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Helena, la hija de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez, celebró sus diez años en un entorno preparado con detalles pensados para transmitir calidez y sencillez. La ambientación con tonos suaves, globos en composiciones orgánicas y peluches distribuidos en distintos espacios reflejó un festejo íntimo y familiar, donde cada elemento aportó a la construcción de un recuerdo especial. La propuesta mostró cómo la familia mantiene un estilo cuidado y discreto, priorizando la privacidad.

VDV